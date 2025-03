30 points – 10 rebonds : Lionel Colson signe une nouvelle performance XXL en BNXT League

Lionel Colson (2,06 m, 22 ans) a signé ce mercredi 12 mars le meilleur match de sa jeune carrière professionnel, toujours en BNXT League avec le Prisma Worx BAL.

Le Nancéien a remporté sa 4e victoire de la saison avec la Basketball Academie Limburg contre LWD Basket, une équipe de milieu de tableau, sur le score de 94 à 85. L’intérieur français y est pour quelque chose, lui qui a battu son record de points (30) après l’avoir déjà battu la semaine d’avant. A ses 30 points, l’ancien joueur d’Evreux et Fos a ajouté 10 rebonds, une interception et un contre. Il réussit cette belle performance offensive en étant efficace à 14 sur 22 aux tirs. À noter les 14 points et 5 rebonds de son compatriote et coéquipier René-Charles Louis-Thérèse. Le troisième Français de l’équipe, Hugo Minnig, termine la rencontre à 8 points, 2 rebonds, 1 passe et 2 interceptions. La BAL a pris les rênes du match à partir lors du troisième quart-temps (63-57) pour filer vers un précieux succès.

Deux victoires pour récompenser la progression d’un collectif

Si Lionel Colson est le meilleur scoreur de son équipe (15 points et 7 rebonds de moyenne) et profite de cette expérience de joueur majeur dans son équipe, la saison collective du Prisma Worx BAL est compliquée. Malgré les deux victoires enchaînées ces deux dernières semaines, l’équipe reste avant-dernière de la BNXT League avec un bilan de 4 victoires pour 20 défaites. Cependant, le Français remarquait la semaine dernière, avant la victoire de ce mardi, une dynamique collective positive. « On a une jeune équipe, de bosseurs, et on donne tout. On a su garder une bonne cohésion, le coach est toujours resté positif avec nous. » L’objectif est le maintien et nul doute que cette petite série de victoires va leur montrer qu’il est atteignable.