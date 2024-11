39 points en deux matches : le déclic pour Yoan Makoundou à Ankara ?

Pas toujours régulier depuis le début de saison, Yoan Makoundou (2,07 m, 24 ans) vient de sortir ses deux meilleures performances à la marque en l’espace de 4 jours. Auteur de 21 points à 7/11 aux tirs et 7/8 aux lancers francs en plus de prendre 9 rebonds en seulement 21 minutes contre le Darussafaka Basketbol Istanbul le samedi 2 novembre dans le championnat turc, le joueur prêté par l’AS Monaco a enchaîné face à Cluj quatre jours plus tard en EuroCup.

Lors d’une nouvelle victoire du TT Ankara (99-80), marquée par les 39 points de l’ancien joueur de Limoges et Levallois Anthony Brown (1,98 m, 32 ans), il a cumulé 18 points à 5/6 aux tirs et 8/8 aux lancers francs avec 3 rebonds. De quoi terminer à 21 d’évaluation en 31 minutes. Son équipe, qui vient d’enregistrer la signature du meneur Speedy Smith, prend désormais la quatrième place du groupe B avec 4 victoires et 3 défaites. L’équipe d’Adam Mokoka (6 points à 2/6, 2 rebonds et 5 fautes pour -1 d’évaluation en 21 minutes) affiche le bilan contraire.