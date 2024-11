L’exceptionnelle fin d’année 2024 va-t-elle donner des ailes à 3×3 Paris pour continuer d’exister dans le paysage du demi-terrain français ? C’est en tout cas le plus profond souhait de ses acteurs, ses cinq joueurs français Franck Seguela, Jules Rambaut, Alex Vialarat, Hugo Suhard et Paul Djoko, ainsi que son entraîneur Karim Souchu.

Encore des fonds financiers à aller chercher

Lancé en 2022 par la FFBB dans le but de donner un cadre professionnel aux joueurs français en vue des Jeux olympiques de Paris 2024, 3×3 Paris n’est pas reconduit par la Fédération au terme de l’année 2024. Ainsi, Franck Seguela et ses partenaires tentent de récolter des fonds et de convaincre des partenaires privés pour pouvoir continuer à faire exister la première équipe professionnelle créée en France. Interrogé par L’Équipe au sortir de la défaite de ses protégés en finale du World Tour contre Amsterdam et Worthy De Jong, l’entraîneur Karim Souchu a affirmé que 3×3 Paris continuerait d’exister, sous quelconque forme.

« L’équipe va continuer. On ne sait pas encore sous quel nom, sous quelle entité, mais ça continuera. Les joueurs ont des pistes de sponsors potentiels, ça va continuer avec eux. On a des personnes à rencontrer, si on peut rester sur Paris, on essaiera, sinon on regardera dans d’autres villes. »

En effet, Frank Seguela a entrepris le projet de monter une équipe professionnelle à Toulouse. Peu avant la dernière étape du World Tour à Hong Kong, le meilleur joueur tricolore du 3×3 a indiqué l’état d’avancement du projet dans une interview au Parisien :

« Si on pouvait conserver celle qu’on a actuellement, avec les mêmes joueurs, ce serait le top du top. On aimerait bien le faire avec la ville de Toulouse, c’est l’une des pistes. On essaie de concrétiser ce projet mais rien n’est simple. L’après-JO a été compliqué. On a réussi à trouver quelques fonds mais on est encore loin de nos objectifs. »

Au terme d’une année 2024 exceptionnelle pour le 3×3 français, avec 6 finales de Masters sur 8 pour 3×3 Paris, quatre joueurs français présents au même moment dans le top 15 mondial et surtout une médaille d’argent aux Jeux olympiques, il serait triste de voir la meilleure équipe professionnelle française disparaître. La saison du demi-terrain terminée, le temps est désormais compté…