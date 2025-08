5 clubs français qui ont marqué l’EuroCup et la FIBA Europe Cup

Le basket français a toujours été au-dessus de sa catégorie en compétition continentale. Si l’Euroligue est sous les projecteurs, des tournois comme l’EuroCup et la FIBA Europe Cup offrent aux clubs français une plateforme essentielle pour mettre en valeur leur profondeur, leur résilience et leur talent tactique sur la scène européenne.

Les fans de ces tournois ont également contribué à leur croissance. L’essor des paris sportifs en ligne y a contribué. Avec la multiplication des plateformes proposant des cotes et des paris détaillés pour les compétitions européennes de deuxième division, les supporters ont trouvé de nouvelles raisons de suivre les clubs français à l’étranger. Choisir le meilleur site de paris sportifs permet désormais d’accéder à des statistiques en direct, à des diffusions en continu et à des pronostics match par match, notamment lorsque les équipes françaises réalisent des performances inattendues en séries éliminatoires ou éliminent des équipes plus fortes.

1. ASVEL Basket – Persistent EuroCup Contenders

Avant de consolider sa place en Euroligue, l’ASVEL Basket était un concurrent régulier et redoutable en EuroCup. L’équipe de Villeurbanne s’est régulièrement qualifiée pour les phases finales à la fin des années 2000 et au début des années 2010. Ses campagnes en EuroCup ont souvent mis en valeur le mélange de talents locaux et de vétérans internationaux, faisant d’elle l’une des équipes européennes françaises les plus respectées à cette époque.

Au cours de la saison à venir, l’ASVEL devrait affronter Nancy lors de son premier match. Parmi les meilleur site de paris sportif l’ASVEL, très prisée des parieurs sérieux, affiche déjà une cote de 1,90 (9/10) et est considérée comme favorite. Preuve de son ancrage local, l’équipe a également conservé cette crédibilité en compétition continentale.

Les performances constantes de l’ASVEL au fil des saisons ont contribué à asseoir la réputation du basket français en Europe. Leurs parcours prometteurs ont également permis à des joueurs de devenir des stars internationales, comme Edwin Jackson et Livio Jean-Charles, de se faire connaître. Ces efforts ont finalement valu au club une licence durable en EuroLeague, mais leur impact en EuroCup reste un élément essentiel de son histoire.

2. Limoges CSP – Reconstruire son héritage dans les tournois européens

Le CSP de Limoges se vante de nombreux joueurs légendaires, sacré champion d’Europe en 1993, a participé à la Coupe d’Europe et à la Coupe d’Europe FIBA à l’ère moderne avec la détermination de redevenir une puissance continentale. Bien qu’ils n’aient pas remporté d’autre trophée européen, leur présence en Coupe d’Europe de 2014 à 2019 a marqué une période durable de pertinence européenne.

Leur campagne 2015-2016, où ils ont atteint les seizièmes de finale, a démontré la finesse tactique qui les avait autrefois propulsés au sommet de l’Europe. Si l’équipe a souvent manqué de percer, sa qualification régulière pour ces tournois a permis de maintenir la représentation française à un niveau compétitif. Limoges continue d’attirer les foules et l’attention à chaque fois qu’il participe à des compétitions continentales, et son passé laisse encore une trace.

3. Nanterre 92 – FIBA Europe Cup Champions

Nanterre 92 s’est fait connaître grâce à un triomphe éclatant en Coupe d’Europe FIBA en 2017. Cette victoire reste l’un des moments les plus marquants de l’histoire moderne du club et une étape majeure pour le basket français. En battant Telekom Baskets Bonn en finale, Nanterre a démontré qu’une composition d’équipe intelligente et un coaching solide pouvaient venir à bout de clubs aux budgets plus importants.

Ce qui a rendu leur parcours vers le titre si convaincant, c’est leur style de jeu : une attaque rapide, une défense sous pression et une mentalité de ne jamais reculer. Ils ont non seulement soulevé le trophée, mais ont aussi insufflé une énergie nouvelle à la compétition. Ce titre de 2017 a fait de Nanterre une figure emblématique du basket européen et a souligné la montée en puissance des talents français.

4. Strasbourg IG – Des performances constantes en EuroCup

La SIG Strasbourg est devenue l’une des équipes françaises les plus fiables en compétition européenne. Bien qu’elle n’ait remporté ni l’EuroCup ni la Coupe d’Europe FIBA, elle a souvent été à portée de tir. Lors de sa campagne d’EuroCup 2015-2016, elle atteint les demi-finales après avoir éliminé des clubs de renom comme Gran Canaria et l’EWE Baskets Oldenburg.

Cette saison a consolidé la place de Strasbourg parmi les équipes les plus coriaces d’Europe, surtout à domicile. Leur approche équilibrée, mêlant des professionnels chevronnés comme Louis Campbell à des étoiles montantes comme Frank Ntilikina et de nouveaux joueurs avec lesquels ils cherchent à renforcer l’équipe— a fait ses preuves dans les phases à élimination directe. Les performances de Strasbourg ont permis à la France de maintenir son honneur en Europe, même lorsque d’autres équipes nationales ont peiné à se qualifier.

5. BCM Gravelines-Dunkerque – Établir les premiers standards

Même si le BCM Gravelines-Dunkerque n’est plus aussi actif en Europe aujourd’hui, ses premières contributions en FIBA Europe Cup et en EuroChallenge ne doivent pas être négligées. Lors de la saison 2011-2012, il figurait parmi les têtes de série de l’EuroChallenge et atteignait les quarts de finale. Son parcours fut marqué par des performances dominantes en phase de groupes et une attaque offensive qui fit sensation dans toute l’Europe.

Cette campagne a contribué à rehausser la notoriété du club et du championnat français en général. Gravelines a démontré que même les équipes de milieu de tableau de la LNB pouvaient rivaliser avec les meilleures équipes européennes si on leur en donnait l’occasion. Bien que le club n’ait pas connu beaucoup de succès ces dernières années, ses succès antérieurs restent un chapitre important de l’histoire du basket international français.

Un héritage qui continue de grandir

La présence de la France dans le basketball européen ne s’est jamais limitée à l’Euroligue. L’EuroCup et la FIBA Europe Cup offrent aux clubs français l’occasion de se tester, de former des joueurs prometteurs et de se connecter avec un public international. Que ce soit grâce au courage tactique de Strasbourg, au titre surprise de Nanterre ou à la domination constante de l’ASVEL durant ses années d’EuroCup, les équipes françaises ont toujours su affirmer leur présence.

Alors que la structure des compétitions européennes continue d’évoluer, ces tournois restent essentiels. Ils offrent non seulement des matchs compétitifs, mais constituent également un tremplin pour les clubs qui visent des compétitions plus importantes. De nouvelles équipes françaises émergent chaque saison et le retour de supporters passionnés est au rendez-vous.