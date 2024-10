53 minutes de jeu pour Zac Cuthbertson (Chalon) : du jamais vu en Betclic ÉLITE depuis 17 ans !

Ce mardi matin, Zachary Cuthbertson (2,01 m, 27 ans) a été convié à partager un moment avec les jeunes en stage auprès de l’Élan Chalon Association. L’Américain a honoré l’invitation, mais aurait pourtant eu toutes les raisons du monde de vouloir rester chez lui, à ne rien faire. Et pour cause, dimanche soir, l’endurant Cuthbertson a disputé la bagatelle de 53 minutes et 22 secondes lors du match en triple prolongation contre l’ASVEL (109-107), ne sortant souffler que 98 secondes au cœur du deuxième quart-temps.

« Vous avez vu ce qu’il a fait ?! »

« Vous avez vu ce qu’il a fait ce soir ? », plaidait Savo Vucevic. « Comment le sortir ?! J’avais l’impression qu’il n’était pas fatigué. » Parce que l’ancien ailier d’Hambourg n’est peut-être pas le plus flashy qui soit mais reste un joueur diablement efficace, peut-être le meilleur défenseur de l’effectif chalonnais, capable de faire plein de petites choses sur un terrain, et surtout sans trop avoir le ballon en main. Dimanche, aux côtés d’un Dusan Rustic utilisé 48 minutes, il a incarné le cœur d’une équipe bourguignonne qui ne voulait absolument pas concéder une cinquième défaite de rang. « Il fallait gagner le match », poursuit Savo Vucevic. « Et faire des rotations juste pour en faire, alors qu’on peut perdre le match en deux minutes… Si on perd le rythme de la rencontre contre une équipe de ce niveau, c’est fini. »

Complet par ailleurs (16 points à 5/9, 9 rebonds, 3 passes décisives, 4 contres, 1 interception et 1 balle perdue pour 23 d’évaluation), décisif au cours des deux dernières prolongations (6 points), Zac Cuthbertson est entré dans l’histoire de l’Élan. Le marathonien chalonnais a effacé le quatuor Willem Laure – Damon Patterson – Emmanuel Schmitt – Charles Pittman des tablettes. Les quatre hommes se partageaient auparavant le record de temps de jeu sur un match du club avec des pointes à 50 minutes.

Essart, Goree et Funderburke, les infatigables

Le natif de Caroline du Nord a même fait mieux que cela : depuis le 6 octobre 2007, personne n’avait joué autant que lui en Betclic ÉLITE ! À l’époque, alors que Paccelis Morlende s’était blessé et que Gravelines-Dunkerque attendait Chad Austin en pigiste médical, Steeve Essart n’était pas sorti une seule seconde d’un match gagné en triple prolongation contre Le Havre (110-104). Soit 55 minutes passées sur le parquet, ce qui constitue toujours la plus haute marque historique en Betclic ÉLITE. L’ex-meneur guyanais détient ce record en compagnie de Marcus Goree (Le Havre, défaite 125-126 contre Le Mans le 14 avril 2001) et Lawrence Funderburke (Pau-Orthez, victoire 99-87 à Paris le 15 février 1997), à la veille d’une… opération du genou droit prévue en amont ! Avec 54 minutes avec Strasbourg contre Besançon le 31 octobre 1997 (100-104), Geoff Lear fait office d’intercalé.