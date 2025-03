54 points et 58 d’évaluation : Jordan Walker pulvérise plusieurs records historiques en BCL !

Mercredi soir, il fallait regarder Würzburg – Promitheas Patras, anodin match du groupe I de la Champions League. Parce que Jordan Walker (1,80 m, 25 ans) est entré avec fracas dans les livres d’histoire de la BCL.

En effet, le meneur de la formation grecque a choisi son soir pour établir le record de points de la compétition avec 54 unités à son compteur personnel. Alors certes, il eut le loisir d’une double prolongation pour améliorer son total du temps règlementaire (30 points) mais son côté décisif (24 points lors du temps supplémentaire), la victoire (119-115) et ses pourcentages rehaussent le prestige de la performance : 54 points, oui, mais surtout à 12/19 aux tirs, dont 9/13 à 3-points, et 21/22 aux lancers francs.

Jordan Walker n’a pas seulement battu le record de points. Il l’a surtout pulvérisé ! 54, c’est 11 de mieux que le précédent, co-détenu par Keifer Sykes et Saben Lee, tous deux auteurs de 43 points, en 2018/19 pour le premier et plus tôt cette saison avec Manisa pour l’actuel scoreur de l’Olympiakos.

En 42 minutes, Jordan Walker a aussi ajouté 7 rebonds, 7 passes décisives et 3 interceptions. De quoi lui permettre également de battre le record all-time à l’évaluation, avec une marque finale à 58 ! Le précédent record était détenu par Steven Gray, ancien arrière de Roanne, Gravelines-Dunkerque et Dijon, qui était monté jusqu’à 47 d’évaluation en 2020 avec le Peristeri Athènes.

« Tout d’abord, je suis heureux que nous ayons enfin obtenu une victoire dans ce tour. Lors des deux premiers matchs, nous n’avions pas tous nos joueurs. Beaucoup de joueurs étaient blessés, moi y compris. Cela fait du bien de gagner », a déclaré Walker après la rencontre.

Il fallait bien une performance de cet acabit pour permettre aux Grecs du Promitheas Patras de remporter cette rencontre, eux qui sont déjà éliminés de la compétition. Les seules conséquences de ce succès incroyable sont donc l’avènement de deux nouveaux records mais aussi une défaite pour Würzburg, désireux de continuer la compétition et d’atteindre les quarts de finale. Le coach de l’équipe allemande, Saso Filipovski, ancien technicien monégasque, commente l’exploit du meneur américain.

« Aujourd’hui, la façon dont Walker a joué, nous devons le féliciter. Dans les moments clés, il a pris le ballon et nous n’avons pas trouvé de solution pour l’arrêter. Il marquait des tirs vraiment fous et difficiles. 54 points avec 58 % d’efficacité, il était vraiment remarquable. Je ne me souviens pas d’un match dans mes 30 ans d’expérience où quelqu’un a marqué 54 points avec de tels pourcentages. »