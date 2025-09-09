Recherche
EuroBasket masculin

8 médailles en 15 ans : le bilan de Sergio Scariolo à la tête de la sélection d’Espagne

Espagne - Sergio Scariolo a terminé son mandat de sélectionneur de l'Espagne. L'Italien de 63 ans est l'entraîneur le plus titré de l'histoire du basket espagnol avec huit podiums en grands championnats.
|
00h00
Résumé
Écouter
8 médailles en 15 ans : le bilan de Sergio Scariolo à la tête de la sélection d’Espagne

Sergio Scariolo n’a pas réussi à passer le premier tour lors de ses deux dernières olympiades, mais son bilan à la tête de la sélection d’Espagne reste exceptionnel

Crédit photo : FIBA

Sergio Scariolo a officiellement mis un terme à sa carrière de sélectionneur national après 222 matchs dirigés. Le technicien italien quitte son poste après une trajectoire brillante, divisée en deux étapes (2009-2012 et 2015-2025), au cours de laquelle il est devenu le sélectionneur le plus titré de l’histoire du basketball espagnol avec un total de huit médailles.

L’entraîneur a dirigé l’Espagne lors de huit des 20 podiums obtenus dans les grands championnats internationaux (Jeux olympiques, Coupes du Monde et Eurobasket). Il a également été présent lors de cinq des six titres conquis par la sélection : la Coupe du Monde 2019 et les quatre Eurobasket (2009, 2011, 2015 et 2022).

Un palmarès exceptionnel et une structure pérenne

À ces succès s’ajoutent deux médailles olympiques remarquables : l’argent à Londres 2012 et le bronze à Rio 2016, ainsi que le bronze de l’EuroBasket 2017. Un palmarès exceptionnel qui s’accompagne de son travail pour forger une structure dans toutes les catégories de formation, en ligne avec le travail de l’équipe nationale A.

Durant ses 15 années comme sélectionneur, 64 joueurs ont fait leurs débuts sous sa direction, matches officiels et amicaux confondus. Parmi ces 64 joueurs, 28 ont défendu le maillot de l’Espagne dans au moins un grand tournoi international.

Au total, Scariolo s’est assis sur le banc lors de 222 matchs, avec un bilan de 166 victoires et 56 défaites. Sur ces 222 rencontres, 136 ont été officielles avec un différentiel victoires-défaites très positif (101-35). Il a affronté 54 pays différents, la Lituanie (18 matchs), la France (15 matchs) et la Slovénie (13 matchs) étant ses adversaires les plus fréquents.

Elisa Aguilar, présidente de la FEB, a rendu hommage au technicien : « Ce fut un véritable plaisir de compter sur Sergio pendant 15 merveilleuses années au cours desquelles nous avons touché le ciel ensemble tant de fois. » La Fédération Espagnole de Basketball (FEB) a souligné sa contribution à la transformation du basketball masculin espagnol, créant un modèle qui a structuré tout le sport de la base au sommet.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
joraberanto
Félicitations à l'italien Sergio Scariolo !
yo1935
Et a l'espagne qui a su chercher les compétences la où elles etaient malgré un vivier local respectable.
