98 points encaissés : l’AS Monaco failli défensivement contre l’Étoile Rouge !

L’AS Monaco est décidément bien irrégulière en ce début de saison d’EuroLeague. La rencontre face à l’Étoile Rouge de Belgrade, ce mardi 12 novembre, l’a encore une fois démontrée, avec une nouvelle défaite à l’arrivée (la 4e de la saison en 9 matchs). Les Monégasques ont été trop laxistes défensivement (90-98) pour pouvoir l’emporter face à la bande de Milos Teodosic.

« Une honte pour nous »

C’est d’une phrase simple que Sasa Obradovic résumait la prestation des siens : « C’est une honte pour nous ». Quelques minutes après le buzzer, l’entraîneur de l’ASM était très agacé d’avoir vu son équipe encaisser son plus gros total de points de la saison, après les 87 points du Paris Basketball, l’autre défaite en EuroLeague à domicile des Monégasques. « La manière dont on a joué, ce n’est pas l’EuroLeague. Ce n’est pas ce que je veux voir. » Les propos du technicien peuvent s’illustrer avec l’oubli défensif monstrueux des joueurs du Rocher à un peu plus d’une minute de la fin du temps réglementaire, ne s’apercevant pas pendant plusieurs secondes de la présence de Rokas Giedraitis dans leur dos, concluant un service de Nikola Kalinic. Des erreurs comme celle-ci, les partenaires de Mike James en ont commis beaucoup trop pour espérer s’imposer contre l’Étoile Rouge.

Dans un match porté sur l’attaque, l’AS Monaco n’a jamais su appuyer sur le bouton stop. Et quand dans le 4e quart-temps, Milos Teodosic (6 points) a planté ses deux seuls tirs du match, il n’en fallait pas plus à l’Étoile Rouge pour prendre un avantage décisif (76-84, 34′). La Roca Team a ensuite chercher à combler ce retard trop rapidement, se précipitant en attaque et libérant ainsi des brèches dans une défense déjà poreuse. Dans une raquette monégasque dépourvue de Mam’ Jaiteh, l’intérieur serbe Filip Petrusev s’en est donné à coeur joie (25 points à 6/9 aux tirs et 11/11 aux LFs). Le répondant d’Elie Okobo (20 points à 8/11 aux tirs) et Mike James (20 points à 7/11 aux tirs), conjoint aux belles entrées de Petr Cornelie (5 points et 3 rebonds en 13 minutes), n’ont pas été suffisants pour le club de la Principauté.

Malgré ses nombreux retours (excepté Nick Calathes) par rapport à la victoire contre Dijon dimanche dernier, l’AS Monaco a terriblement manqué d’énergie dans sa propre moitié de terrain. Son entraîneur Sasa Obradovic attendra une réaction dès jeudi à Baskonia, face à quelques exs, avec Chima Moneke et Donta Hall.