Petr Cornelie de retour au jeu, plus d’un mois après : « Il faut saisir chaque opportunité »

Mike James, Elie Okobo, Juhann Begarin, Donatas Motiejunas et Mam Jaiteh dans les tribunes, Nick Calathes en Grèce, l’entraîneur de Monaco Sasa Obradovic a du rappeler sur le terrain Petr Cornelie (2,11 m, 29 ans) lors de la réception de la JDA Dijon, ce dimanche 10 novembre pour la 8e journée de Betclic ÉLITE. L’intérieur n’avait plus joué depuis le 6 octobre et la défaite de la Roca Team sur le parquet de l’ASVEL. Cette rencontre n’est que sa troisième de la saison. « Ça fait du bien de galoper un petit peu, a-t-il reconnu après la rencontre. Je ne vais pas mentir : c’est cool. Donc oui, j’étais content. »

« Tout le monde doit se tenir prêt », prévient Sasa Obradovic

Discipliné et au service de l’équipe des deux côtés du parquet, l’Alsacien a passé 14 minutes sur le parquet, en étant titularisé au retour des vestiaires. Le temps de cumuler 4 points à 1/3 aux tirs et 3 rebonds et surtout de contribuer à la courte victoire de Monaco (76-74). Son retour au jeu n’a pas manqué d’être remarqué au point d’avoir été envoyé en conférence de presse après la rencontre. Professionnel, il est revenu sur sa situation sans s’épancher démesurément. « Il faut saisir chaque opportunité, comme toujours. Ce n’est pas facile, mais c’est comme ça », a-t-il sobrement commenté au sujet de ses 35 jours sans disputer la moindre rencontre officielle. « Je pense que c’est la première fois (que ça m’arrive). Mais bon, c’est comme ça, ça fait partie de la carrière sportive. Il faut s’adapter. » En restant prêt, ce que lui demande son coach Sasa Obradovic, qui l’avait prévenu de ce retour au jeu ce dimanche. Le technicien serbe n’a cependant pas voulu se justifier au sujet de la non-utilisation de l’ancien joueur du Real Madrid. « Tout le monde doit se tenir prêt, pour jouer 5, 15, 25 minutes, comprendre sa position dans l’équipe, son rôle, son importance. Cela peut changer en cours de saison. Il faut que tout le monde soit impliqué. »



Petr Cornelie peut s’appuyer sur l’expérience de Mouhammadou Jaiteh, qui ne disposait que d’un faible rôle en début de saison 2023-2024 avant de voir celui-ci grandir, au point de devenir titulaire. Reste à savoir si ce match va en appeler pour d’autres pour Petr Cornelie, alors qu’un seul des 14 joueurs reste sur la touche actuellement à Monaco, Nick Calathes. Initialement, le retour de ce dernier était imaginé pour la mi-novembre au moment de sa blessure. Ce dimanche, son coach n’avait pas de nouvelle à partager à son sujet. « On verra », a-t-il lancé, vague. Le meneur américano-grec était le seul absent parmi les membres de la Roca Team ce dimanche à la salle Gaston Médecin.