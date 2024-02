À 18 ans, Dominique Malonga termine troisième meilleure marqueuse française au TQO

Elle n’avait jamais joué avec l’Équipe de France A avant cette semaine, mais cela ne s’est pas vu. Dominique Malonga (1,98 m, 18 ans) a marqué les esprits pour ses premières apparitions sous le maillot bleu chez les adultes. Au tournoi de qualification olympique de Xi’an (Chine), l’actuelle joueuse du Tarbes a terminé troisième meilleure marqueuse tricolore (9,0 points de moyenne). Derrière les incontournables Gabby Williams (20,8) et Marine Johannès (14,0). Ce alors qu’elle était de loin la plus jeune joueuse de l’effectif. Elle se classe même dans le top 10 du TQO.

Lors du dernier match des Bleues contre la Nouvelle-Zélande ce dimanche (remporté 94-39), Malonga a marqué 13 points à 6/10 aux tirs. Soit la deuxième plus haute marque au scoring de l’équipe. Sur l’ensemble du TQO, elle a bénéficié des larges victoires des Bleues qui ont permis au coaching staff de reposer ses cadres et de faire jouer les jeunes. Sur les trois matchs, elle a compilé 9,0 points à 65% aux tirs, 3,3 rebonds, 1,0 passe décisive, 1,7 interception et 1,7 contre en 17 minutes de moyenne. Du haut de son mètre 98, elle a dominé les raquettes adverses. Avec un mélange d’agilité et de rapidité rare pour sa taille.

1ère entrée en jeu avec les Bleues ✅ Dominique Malonga ✨

📊 8PTS, 4RBDS, 2PDS, 2CTRS#PassionnémentBleu #FIBAOQT pic.twitter.com/ZnUK6PrN9s — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) February 9, 2024

Une saison individuelle qui nourrit des hautes ambitions

Ces performances sont dans la lignée de ce que Malonga produit en LFB cette saison. Prêtée de l’ASVEL à Tarbes pour chercher un plus grand rôle et un temps de jeu plus régulier, elle tourne quasiment en double-double de moyenne. Très utilisée par son coaching staff, elle détient le plus haut total de rebonds (129, 9,2 de moyenne) et de contres (24 1,7 de moyenne) du championnat. Elle est en train de confirmer les attentes placées en elle depuis son plus jeune âge. Mais ne compte pas s’arrêter là.

Son objectif en club est la WNBA, qui gagne en popularité chez les jeunes joueuses européennes. La Draft de la ligue américaine n’étant ouverte qu’aux joueuses de 20 ans et plus, elle devra attendre 2025 pour tenter sa chance. Selon les premières prédictions, elle est d’ailleurs une candidate sérieuse au premier choix. La native de Yaoundé au Cameroun a hâte de rejoindre une ligue dont le style de jeu lui convient, comme elle l’a expliqué au Figaro : « La WNBA est le summum. Là-bas, le basket est plus intense, plus physique, plus technique… Et il y a une hype que nous n’avons pas ici. »

Une place à prendre aux J.O ?

La question est maintenant de savoir quand Dominique Malonga aura de nouveau l’occasion de montrer ses capacités sous le maillot bleu. Qualifiée d’office pour les Jeux Olympiques, l’Équipe de France ne rejouera que pour lancer sa préparation à la compétition. Et il n’y aura que 12 places à prendre. Jean-Aimé Toupane donnera-t-il sa confiance à une joueuse de 18 ans dans une compétition si importante ? Malonga peut s’avérer complémentaire à des intérieures shooteuses comme Iliana Rupert ou Alexia Chery. Mais moins avec Sandrine Gruda, qui sera forcément sélectionnée si elle est en forme. Des choix devront être faits, et ils ne pourront pas satisfaire tout le monde. En tout cas, Malonga fait tout son possible pour convaincre le staff des Bleues. Que ce soit pendant ce TQO ou avec Tarbes cette saison.