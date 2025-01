À Monaco, Akram Naji a livré sa première perf’ significative avec l’Élan Chalon

De sa défaite à Monaco lors d’un match en retard de la 14e journée de Betclic ELITE, l’Élan Chalon peut en ressortir pas mal de frustration. Si le score final est lourd pour les Chalonnais (-27), ces derniers ont pourtant rivalisé avec l’ASM en première période (54-49), avant de plonger défensivement par la suite.

Responsabilisé avec Elric Delord ?

« On a joué contre la meilleure équipe d’Europe, il ne faut pas l’oublier, » tenait à souligner Elric Delord en conférence de presse. « Mais j’ai adoré le match ». Et certainement la performance de son jeune joueur Akram Naji, grand acteur du très bon début de match de Chalon-sur-Saône chez le champion de France en titre ! L’Espoir chalonnais a délivré chez la Roca Team son meilleur match en carrière chez les professionnels : 12 points à 2/3 à 2-points, 1/1 à 3-points et 5/6 aux LFs, avec également 5 fautes provoquées et 3 ballons perdus en 16 minutes de jeu.

Signataire d’un contrat aspirant la saison dernière, Akram Naji a pu effectuer ses premières apparitions chez les pros. Mais en ce début d’exercice 2024-2025, le natif de Noisy-le-Grand a été inutilisé par Savo Vucevic (5 minutes au total), malgré une présaison séduisante. Inséré dans la rotation lors du premier match sur le banc d’Elric Delord contre Saint-Quentin, Akram Naji (1,93 m, 17 ans) n’avait ensuite pas joué lors des autres victoires contre Dijon et Gravelines-Dunkerque. Mais ses belles entrées en Principauté pourrait lui permettre de gagner une place plus pérenne dans les petits papiers du technicien périgourdin.