À peine de retour des croisés, Arthur Bouba (Rouen) se fracture l’avant-bras

Le week-end de cette 6e journée de Pro B a potentiellement vu une saison largement compromise pour deux joueurs. Alors qu’Arthur Bruyas pourrait être absent plusieurs mois avec le SCABB, c’est une assurance pour Arthur Bouba, victime d’une fracture de l’avant-bras vendredi 11 octobre.

Lors de la victoire rouennaise contre l’Élan Béarnais, après quatre défaites de rang, Arthur Bouba (2,02 m, 23 ans) est en effet mal retombé en début de 4e quart-temps. Se tenant le coude, l’ailier a rejoint directement les vestiaires et n’a pas pu être présent pour les dernières minutes de la rencontre. Son entraîneur Sylvain Delorme ne cachait pas sa déception pour son joueur, qu’il a recruté en provenance de Nantes cet été : « Il est admirable et c’est dur parce qu’il n’y a personne qui mérite ça. Deux fois de suite… Ouais c’est dur, on va être derrière lui pour lui donner un maximum d’énergie parce qu’il en a besoin », livrait l’entraîneur normand auprès de Paris-Normandie.

En effet, comme l’indique le technicien, Arthur Bouba accumule les pépins physiques. L’ancien Espoir de la JL Bourg se remet à peine d’une rupture des ligaments croisés du genou, intervenu en tout début d’année, en janvier 2024.