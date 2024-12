À peine parti de Chalon, Nemanja Nenadic déjà MVP de la journée en Pologne

Après avoir globalement déçu pendant une saison et demi en Betclic ÉLITE, tant à Limoges qu’à Chalon-sur-Saône, Nemanja Nenadic (1,97 m, 31 ans) retrouve des couleurs en Pologne, où il avait déjà brillé en 2021/22 avec Zielona Gora.

Surnuméraire à l’Élan pendant plus d’un mois suite à l’arrivée de Michael Stockton, libéré début décembre afin de rejoindre Gdynia, le Serbe a déjà disputé trois matchs d’excellente facture en OBL (19,7 points à 59%, 5,7 rebonds et 5,3 passes décisives pour 24 d’évaluation). Loin, très loin, de ses standards bourguignons de l’automne (7,5 points à 37%, 2,4 rebonds et 2,9 passes décisives).

Surtout, l’ancien limougeaud a transfiguré l’Arka Gdynia ! Relégable à son arrivée, le club quart de finaliste de l’EuroLeague 2010 vient de signer un exploit majuscule : une victoire chez le leader invaincu Anwil (98-88). Ce qui lui a valu une première distinction individuelle, le trophée de MVP de la 11e journée du championnat, pour ce qui n’était que sa troisième rencontre disputée avec ses nouvelles couleurs. Pour cause, le Serbe a été le moteur de la sensation Gdynia avec 23 points à 8/13, 7 rebonds et 6 passes décisives pour 28 d’évaluation en 33 minutes.