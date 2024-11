À Saint-Quentin, Gravelines-Dunkerque s’offre le derby avec un grand Glynn Watson Jr !

Ce derby entre Saint-Quentin et le BCM Gravelines-Dunkerque marquait le retour de la Betclic ÉLITE après la trêve internationale de novembre. Dans le dur en championnat avec quatre revers de rang, la formation de Jean-Christophe Prat s’est parfaitement relancée en l’emportant à Pierre-Ratte (83-86).

#SQBBBCM | 𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 🏴‍☠️ Le BCM Gravelines-Dunkerque renoue ENFIN avec la victoire !😤 Quel match, quelle intensité, quelle équipe 🤯#TousBCM #BetclicELITE pic.twitter.com/TMhrCAZ0lf — BCM Basketball (@BCMBasket) November 29, 2024

La doublette Watson Jr – Babb porte Gravelines-Dunkerque à la pause

Il aura fallu attendre 2 minutes et 30 secondes pour voir le premier panier de ce match. Et malgré une entame marquée par les maladresses des deux formations, ce sont les partenaires d’un monumental Glynn Watson Jr (27 points à 9/13 aux tirs et 8 passes décisives) qui ont creusé un premier écart significatif et pris leurs distances dans cette rencontre (6-13, 7′).

Pourtant bousculés, les hommes de Julien Mahé ont laissé passer l’orage et profité du très bon passage du jeune meneur Enzo Goudou-Sinha (15 points à 5/9 aux tirs et 2 rebonds), tout juste prolongé, pour repasser devant juste avant la fin du premier quart-temps (17-15, 10′). Le chassé-croisé s’est poursuivi entre les deux équipes sans qu’aucune ne puisse prendre l’ascendant sur l’autre. Bien aidés par un Chris Babb omniprésent (22 points à 4/10 aux tirs et 5 passes décisives), les hommes de Jean-Christophe Prat ont fini fort ce deuxième quart-temps pour regagner les vestiaires en tête d’un petit point (45-46, 20′).

Chris Babb aux lancers francs pour la victoire !

Revenus sur le parquet avec de meilleures intentions, les locaux ont repris leur marche en avant s’appuyant sur un Dominik Olejniczak au four et au moulin (12 points à 4/9 aux tirs, 17 rebonds et 2 passes décisives). Malgré cette belle réaction du SQBB, les Maritimes n’ont pas tremblé et ont conservé l’avantage à dix minutes du terme (62-64, 30′). Menés pendant 37 minutes, les Picards n’ont pas su renverser la situation à leur avantage ce vendredi soir. Pourtant portée par un Jerome Robinson très efficace (22 points à 7/14 aux tirs, 3 rebonds et 3 passes décisives) et qui est sorti de sa boîte au meilleur des moments, l’équipe de Julien Mahé est bien repassée devant en fin de rencontre.

Jusqu’à ce que Chris Babb ne fasse parler son côté clutch, en obtenant la faute de Loïc Schwartz sur un tir à 3-points. Fallait-il encore mettre les trois lancers francs, l’avantage du SQBB étant encore d’une petite possession (81-83). Mais l’arrière américain n’a pas tremblé (84-83). Derrière, avec 10 secondes à jouer, Jerome Robinson a voulu se rappeler au bon souvenir de sa grande première à Pierre-Ratte, quand il avait donné la victoire à sa nouvelle équipe contre l’AS Monaco lors de la première journée. Mais il n’a pas connu la même réussite que son compatriote et Saint-Quentin a ainsi dû s’incliner dans ce premier derby des Hauts-de-France. Quelques heures après avoir annoncé le départ du fiasco Roméo Langford, la journée s’est admirablement bien finie pour Gravelines-Dunkerque.