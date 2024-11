Enzo Goudou-Sinha explique sa prolongation à Saint-Quentin : « Un groupe que j’apprécie profondément »

Enzo Goudou-Sinha (1,82 m, 26 ans) a fait son choix. Malgré une offre lucrative en Allemagne, de la part de Ludwigsbourg, qui aurait pu lui ouvrir des portes, malgré un intérêt personnel pour la Liga Endesa, l’enfant de Cahors a choisi de prolonger à Saint-Quentin jusqu’à la fin de la saison 2024-2025. Il s’en expliqué à Anthony Ottou de L’Aisne Nouvelle :

« La fin de ma pige, prévue pour le 28 novembre, approchait, et c’est à ce moment-là que des équipes, tant en France qu’à l’étranger, ont commencé à se renseigner et à me faire des propositions. De son côté, Saint-Quentin m’a aussi offert la possibilité de continuer l’aventure ici. Cela m’a forcé à me poser et à prendre une décision. Très vite, j’ai réfléchi à l’endroit où je me sentais le mieux, et sans hésiter, c’est au SQBB. Je suis vraiment heureux de pouvoir rester ici à Saint-Quentin et de poursuivre cette aventure avec un groupe que j’apprécie profondément. »

« Nolan (Traoré) m’a confié qu’il souhaitait que je reste, même si cela signifie que chacun pourrait avoir moins de temps de jeu »

Au-delà du groupe, l’ancien joueur de Nancy et Cholet indique que jouer pour le coach Julien Mahé « est un vrai plaisir » et qu’il a trouvé « des gens en or » à Saint-Quentin. Le fait de partager la mène avec deux autres joueurs, Nolan Traoré et Lucas Boucaud, ne lui pose pas de problème.

« Dans un premier temps, je voulais absolument rester dans un projet où la victoire est le leitmotiv. Je l’ai toujours dit : le plus important, c’est d’évoluer dans un groupe où le mot victoire est une priorité. Depuis mon arrivée à Saint-Quentin, nous gagnons et prenons du plaisir ensemble. Bien sûr, le groupe va bientôt passer à 11, puis à 12 avec le retour de Noah (Kirkwood), mais cette concurrence ne me fait pas peur. Il y aura des matches où je jouerai moins, mais tant qu’on gagne, je serai le plus heureux. Lucas (Boucaud) et Nolan (Traoré) ont toujours été super avec moi. On peut jouer ensemble, on s’entend parfaitement et nos styles sont complémentaires. D’ailleurs, Nolan m’a confié qu’il souhaitait que je reste, même si cela signifie que chacun pourrait avoir moins de temps de jeu. Mais c’est là que tu vois à quel point cette équipe est saine, avec un collectif porté par une ambition commune. Pour finir, j’ai une très bonne relation avec Julien (Mahé). C’est un plaisir de jouer pour lui. Et le fait de voir qu’il voulait vraiment que je reste m’a conforté dans mon choix. »

Cinquièmes de Betclic ELITE avec 6 victoires en 9 matches, Saint-Quentin et Enzo Goudou-Sinha reprennent la compétition ce vendredi avec la réception du BCM Gravelines-Dunkerque pour la 10e journée de championnat.