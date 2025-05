À Saint-Quentin, Le Mans a réussi à gagner « chez la meilleure ambiance de France »

Après avoir battu la JL Bourg en début de semaine, Le Mans Sarthe Basket a bien débuté le mois de mars en allant s’imposer à Saint-Quentin (89-91). Ainsi, le club sarthois a fait un grand pas vers une qualification directe en playoffs, avec deux victoires d’avance sur l’Élan Chalon et le SLUC Nancy, ses poursuivants, à deux journées de la fin de la saison régulière.

Gagner à Pierre-Ratte : « Mes joueurs peuvent être fiers »

Si le MSB n’est pas passé loin de la défaite à Saint-Quentin, sa performance reste tout de même à souligner, pour deux raisons. D’abord par la justesse de l’effectif manceau actuellement, qui s’est présenté en Picardie avec seulement huit joueurs professionnels (ainsi que l’entrée en jeu du joueur Espoir David Simonovic), en raison des blessures de Trevor Hudgins et TaShawn Thomas. Et aussi pour arriver réussi à s’imposer à Pierre-Ratte, devenu depuis quelques années en LNB l’une des salles où il est le plus difficile de sortir vainqueur. C’est notamment ce dernier point qu’a voulu mettre en exergue son entraîneur Guillaume Vizade.

« C’est sans aucun doute la meilleure ambiance de France », déclarait le technicien sarthois à propos du public axonais, dans des propos rapportés par L’Aisne Nouvelle. « C’est pour ça que, dès la fin du match, j’ai dit à mes joueurs qu’ils pouvaient être fiers. Gagner ici, dans une salle aussi bouillante, même face à une équipe pas au mieux, ce n’était pas rien. Surtout dans notre situation, avec les absences, il faut aller la chercher. »

Alors que leur équipe est actuellement engluée dans une série noire (5 défaites de suite), les supporters saint-quentinois apprécieront sûrement le compliment.

Au-delà du simple fait de gagner à Saint-Quentin, Le Mans s’est ainsi potentiellement préparé à ce qui pourrait advenir en playoffs, avec des séries où les victoires à l’extérieur sont primordiales pour espérer viser le titre. Avec déjà l’expérience de deux finales cette saison, dont un titre à la Leaders Cup, Guillaume Vizade et son équipe se constituent ainsi une solide base pour performer au mieux lors du moment le plus important de la saison : les playoffs.