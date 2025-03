Aaron Towo-Nansi s’est entraîné pour la première fois avec les pros de Cholet Basket

Alors qu’il a fêté ses 16 ans lors du deuxième week-end de mars en étant le meilleur scoreur et le n°1 à l’évaluation de l’ANGT Belgrade, Aaron Towo-Nansi s’est entraîné pour la première fois avec l’équipe professionnelle de Cholet Basket ce lundi 17 mars rapporte Ouest France.

« J’ai appris plein de choses en un seul entraînement »

Malgré les prestations prometteuses de son meneur rennais, le club des Mauges n’avait pas souhaité précipiter son intégration aux séances de Fabrice Lefrançois. « On a estimé qu’à l’âge qu’il avait et avec le gabarit qu’il a, on est en droit de patienter un petit peu », nous disait Régis Boissié, l’entraîneur des Espoirs, en janvier. « Moi, ça me va parce qu’on voit qu’il avance. Ça va déjà très vite. L’idée c’est de ne pas aller trop vite. »

Avec d’autres Espoirs, Aaron Towo-Nansi a donc goûté au grand monde lundi en fin d’après-midi, devant notamment faire face à T.J. Campbell, de… 21 ans son aîné ! « C’était une bonne expérience, j’ai appris plein de choses en un seul entraînement », a-t-il débriefé au micro d’Ouest France. « Maintenant, il faut trouver des automatismes, s’habituer à la vitesse qui est très différente de chez les Espoirs. »