Abdoulaye N’Doye et Le Mans dominent La Rochelle, Strasbourg et l’ASA n’ont pas pu aller au bout de leur match

Ce mercredi 4 septembre, deux matchs de préparation se sont disputés, avec trois équipes de Betclic ELITE (Le Mans, La Rochelle Strasbourg) et une formation de Pro B (Alliance Sport Alsace). Mais seul celui entre le MSB et le Stade Rochelais a pu aller à son terme, la faute à l’humidité à la Forest Arena de Gries.

Match d’adresse entre Manceaux et Rochelais

Pour son 4e match de préparation, Le Mans a pu compter sur une adresse au rendez-vous face à La Rochelle (83-64), à l’image du MVP de la rencontre, Abdoulaye N’Doye. L’ailier a réalisé un match presque parfait aux tirs, compilant 22 points à 8/9 de réussite, tout en ajoutant, 5 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 2 ballons perdus pour 29 d’évaluation.

Après une première période accrochée (37-35), les Manceaux ont su prendre le meilleur sur le Stade Rochelais (83-64) : « Il y a du progrès dans les intentions de tir. C’est un match où on a été adroit (12/23 à 3 points) et ça récompense le travail des garçons offensivement, soulignait Guillaume Vizade auprès du Maine Libre. Si on a pu se reposer sur notre adresse, on a en revanche parfois été inconstant défensivement. » Malgré les belles adresses de Jakub Niziol (15 points dont 4/8 à 3-points) et Ryan Hawkins (14 points dont 4/6 à 3-points), Rochelle enregistre sa 2e défaite en préparation après Nantes, et son égalité contre Poitiers.

Nouveau début de match poussif pour la SIG

Limoges – Boulazac ne restera pas le seul match de cette préparation en LNB à ne pas avoir pu aller à son terme. Pour la même raison d’un parquet trop glissant et donc rendu dangereux, c’est un autre derby, celui entre la SIG Strasbourg et l’Alliance Sport Alsace, qui n’a pas pu se dérouler jusqu’au bout. C’est donc à deux minutes de la fin du 3e quart-temps, sur un score de 50 à 42 à l’avantage de l’ASA, que la soirée s’est terminée. Rentrée bredouille de ces quatre matchs en Allemagne, la SIG a une nouvelle fois eu un départ poussif, avec un 23-8 encaissé dans le premier quart-temps.