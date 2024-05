ADA Blois : Julien Monclar interdit d’assister au dernier match contre Monaco

L’ADA Blois devra faire sans son manager général Julien Monclar lors de sa dernière rencontre de Betclic ÉLITE. Réunie le 2 mai, la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la LNB a pris des sanctions disciplinaires contre le club du Loir-et-Cher, en lien avec la rencontre entre Blois et Le Mans le 30 mars dernier. Une discussion véhémente aurait eu lieu à l’issue de la partie entre les arbitres de la rencontre et des membres du club blésois.

Deux matchs de suspension avec sursis pour David Morabito

Ainsi, le manager général de l’ADA Julien Monclar est sanctionné d’une « interdiction d’un match ferme d’accéder au lieu d’une rencontre de basket-ball », qui s’appliquera pour la réception de l’AS Monaco lors de la 34e journée. Il a également écopé d’une interdiction d’accès de trois matchs avec sursis. L’entraîneur David Morabito a également été sanctionné d’une suspension de deux matchs avec sursis.

Face au club de La Principauté, Blois souhaitera juste terminer en beauté au Jeu de Paume. L’ADA est assurée d’être reléguée en Pro B en fin de saison malgré sa dernière victoire à Strasbourg.