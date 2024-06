Adrien Sclear, de Rennes à Lorient ?

Alors qu’il pourrait être maintenu administrativement en NM1 malgré sa relégation sportive, le CEP Lorient ne reste pas inactif en ce début d’inter-saison. Selon nos informations, les dirigeants bretons auraient convaincu Adrien Sclear (2,06 m, 22 ans) de faire le court trajet entre Rennes et Lorient. Son coach Pascal Thibault pourrait également rejoindre le Morbihan dès la rentrée, selon Ouest-France et nos informations.

Une saison 2023-2024 accomplie

Débarqué des Béliers de Quimper en Espoirs Pro B où il cartonnait (près de 18 points de moyenne en 2021-2022), l’intérieur breton a rejoint sa ville de naissance à la rentrée 2022 pour un double projet entre le Rennes PA et l’Union Rennes Basket (URB). Un cadre d’apprentissage sain, et d’autant plus intéressant que Joffrey Sclear, son cousin, continue de faire les beaux jours de l’URB.

Très intéressant cette saison, Adrien Sclear compilait pas moins de 12,3 points à 55,4 % de réussite aux tirs, 5,8 rebonds et 2 passes en 35 matchs.