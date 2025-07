Adversaire des Bleuets, Mantas Laurencikas attendu à Monaco

Un Lituanien en chasse un autre chez les Espoirs de l’AS Monaco ! Alors que Kristupas Kepezinskas a quitté la Principauté pour la NCAA, la Roca Team est allé chercher son successeur au même endroit : chez la réserve du Zalgiris Kaunas.

Ainsi, Mantas Laurenčikas (1,91 m, 19 ans) est attendu aux manettes de l’équipe vice-championne de France Espoirs la saison prochaine. Un poste 1-2 qui fera face aux Bleuets ce samedi en fin d’après-midi (19h30) puisqu’il figure parmi la sélection U20 de la Lituanie qui défie l’équipe de France en demi-finale de l’EuroBasket. Avec 10,6 points à 57%, 4 rebonds et 3,6 passes décisives, il réalise une bonne compétition.

Formé au sein du Zalgiris Kaunas, le néo-monégasque a effectué ses débuts avec les professionnels cette saison. Sacré champion de Lituanie grâce à ses six apparitions en LKL (3,3 points en 6 minutes de moyenne), il avait marqué ses premiers points en avril sur une passe décisive de Sylvain Francisco.

Mantas Laurencikas shines in his @betsafeLKL debut – 13 points and 2 rebounds against Mazeikiai.👏 pic.twitter.com/BC4GCMQN6o

