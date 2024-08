Alex Mumbru successeur de Gordon Herbert à la tête de la sélection allemande ?

Dans la salle de presse de Bercy, juste après la quatrième place de l’Allemagne aux Jeux Olympiques, le leader de la Mannschaft, Dennis Schröder laissait entendre dès samedi que le futur sélectionneur des champions du monde en titre était déjà connu. Il n’a pas fallu attendre très longtemps pour avoir l’information.

Ce mercredi, Marca et Hamburger Abendblatt ont annoncé de concert qu’Alex Mumbru (45 ans) avait conclu un accord pluriannuel avec la DBB afin de prendre en charge la sélection allemande. Multi-médaillé avec la Roja lors de ses années joueur, il a ensuite coaché Bilbao pendant quatre saisons (2018/22), avant de signer un contrat de trois ans avec Valence. Il a été démis de ses fonctions en avril dernier, suite au naufrage contre l’ASVEL (69-98), qui avait écarté le club espagnol de la course au play-in de l’EuroLeague.

Encore peu référencé sur la scène internationale, le Barcelonais est un choix audacieux de la part de la fédération allemande. Passer derrière Gordon Herbert, parti au Bayern Munich, représente une vraie pression tant l’ancien entraîneur du Paris Basket Racing et de Pau-Orthez a écrit les plus belles pages de l’histoire de la Mannschaft avec un superbe cycle de trois ans, démarré par une médaille de bronze européenne à domicile en 2022, magnifié par le sacre mondial l’année dernière à Manille et terminé de manière amère à deux possessions d’une finale olympique la semaine dernière, au pied du podium des JO…