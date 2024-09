C’est un double comeback pour Alexandre Aygalenq (1,87 m, 27 ans). Après deux ans de spécialisation dans le 3×3 avec l’équipe de Paris, l’Agenais a décidé de faire son retour dans le 5×5 à cette rentrée. Et pas n’importe où, puisqu’il réapparaît au Stade Toulousain Basket, club de Nationale Masculine 1 (NM1). Soit le dernier club qu’il a fréquenté, en 2021/22. Il avait alors cumulé des statistiques de 9,7 points à 43,4% aux tirs (dont 40,7% à 3-points), 2,1 rebonds et 1,8 passe en 25 minutes de moyenne.

Une carrière en 3×3 entre parenthèses ?

Entre-temps, le meneur/arrière a pu progresser en tant que basketteur grâce à l’expérience particulière qu’est le 3×3. Un temps d’adaptation sera nécessaire pour son retour à la discipline reine. Car pendant deux ans, Aygalenq a enchaîné les compétitions internationales avec 3×3 Paris, et quelques apparitions avec l’équipe de France. Avec plus de 200 000 points accumulés, il était classé n°124 au ranking individuel mondial, soit n°7 français. Sa dernière apparition aura été le Challenger de Kaohsiung à la mi-septembre, où il ne s’était pas vraiment mis en valeur avec 3 points inscrits en 3 matchs, et 20% d’adresse aux tirs. La disparition de l’équipe 3×3 Paris à la fin de la saison l’a sûrement poussé à cette décision.

Celui qui est passé par les Espoirs de Chalon et Boulazac plus jeune arrive donc dans une équipe toulousaine où il pourrait faire du bien. Les Toros viennent en effet de perdre leurs deux premiers matchs de NM1, même s’ils ont su relever la tête avec une surprenante victoire contre Boulazac en Coupe de France (70-47). Aygalenq arrive en remplacement du meneur américain Martyce Kimbrough, qui a été décevant lors de ses deux premières apparitions, et n’est plus dans le club. Il devrait faire ses débuts sur le terrain ce vendredi, à domicile contre Tours.