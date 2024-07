Alexandre Bouzidi attendu à Limoges

Alexandre Bouzidi (1,97 m, 23 ans) devrait changer de club. Alors que sa prolongation était espérée à Roanne, le meneur de grande taille devrait rejoindre le Limoges CSP selon nos informations. Tout juste champion d’Europe U20, l’ancien pensionnaire du Pôle France continuerait ainsi son parcours en Betclic ELITE.

Champion d'Europe U20, Alexandre Bouzidi devrait quitter la Chorale de Roanne pour rejoindre le Limoges CSP. #BetclicELITE x #ProB — Gabriel Pantel-Jouve (@GabrielPJ_) July 22, 2024

Une ligne arrière des plus jeunes

Surtout utilisé en Espoirs en 2022-2023 (3 entrées en Betclic ELITE), Alexandre Bouzidi a par contre joué 25 matches de saison régulière en 2023-2024. En 8 minutes de moyenne, il a tourné à 3,2 points à 46,4% de réussite aux tirs, 0,6 rebond et 1,6 passe décisive. Malgré la présence de Thomas Andrieux (champion d’Europe U20 en tant qu’assistant de Guillaume Vizade) sur le banc de la Chorale, il va finalement changer de club. A Limoges, il partagera la ligne arrière avec Vincent Amsellem et Lucas Beaufort, deux autres jeunes joueurs, et probablement un combo-guard étranger.