Alexandre Sarr à 12 points, mais Washington s’incline face à Philadelphie

Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) continue d’accumuler les minutes et les responsabilités en cette fin de saison NBA. Opposé aux Philadelphia 76ers ce mercredi soir, le jeune intérieur français a encore montré de belles choses (12 points, 3 rebonds, 4 passes) mais n’a pas pu empêcher la 63e défaite des siens, battus 122 à 103 pour ce dernier match à domicile. Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) n’était une nouvelle fois pas en tenue pour Philadelphie.

Les Sixers restaient sur douze défaites de rang. Amputés de plusieurs cadres majeurs comme Joel Embiid, Tyrese Maxey ou encore Kyle Lowry, ils ont tout de même trouvé les ressources pour s’imposer largement dans la capitale américaine. Le héros du soir se nomme Jeff Dowtin Jr., natif de la région, auteur de 30 points (record personnel), dont 4 paniers primés, à 11/15 aux tirs.

En face, les Wizards étaient eux aussi très diminués (sans Poole, Coulibaly, Brogdon, Kispert ni Middleton) mais ont pu compter sur Tristan Vukcevic (24 points, record personnel) et Alexandre Sarr. L’ancien joueur de Perth a compilé 12 points, 3 rebonds et 4 passes en 25 minutes, avec toutefois un manque d’efficacité (5/14 aux tirs). Il confirme néanmoins ses bonnes dispositions après sa prestation convaincante contre Indiana.

Ce revers condamne Washington à terminer avec le pire bilan de la Conférence Est (17-63). La franchise n’a remporté que huit matchs à domicile cette saison, un triste record en NBA.

Guerschon Yabusele, dont le contrat avec Philadelphie se termine en fin de saison, n’était pas présent pour cette rencontre, toujours pour raisons personnelles.

Les deux équipes rejoueront vendredi soir : Philadelphie se déplacera à Atlanta, tandis que les Wizards se rendront à Chicago. Reste à savoir si Alexandre Sarr bénéficiera d’un bon temps de jeu dans cette fin de saison sans enjeu, idéal pour engranger de l’expérience, ou s’il sera préservé. L’incertitude demeure concernant un éventuel retour de Guerschon Yabusele avant la fin de la saison régulière. Il reste deux matches aux deux équipes.

Players with 800+ PTS, 150+ AST and 80+ BLK before turning 20:

• LeBron James

• Tracy McGrady

• Alex Sarr pic.twitter.com/V8cJsZRd7j

— Greg Finberg (@GregFinberg) April 10, 2025