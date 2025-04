Au bout d’une saison sophomore décevante, Rayan Rupert écrase son record personnel en NBA

Il aura fallu attendre les cinq derniers matchs de la saison pour voir Rayan Rupert (1,99 m, 20 ans) enfin intégré dans la rotation des Blazers. Mis de côté pendant toute la saison par le coach Chauncey Billups, le sophomore français a sa chance en cette toute fin de saison sans enjeu sportif. Les blessures l’ont poussé dans une rotation toujours réduite à 8 ou 9 joueurs. Au contraire de Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans), dont le temps de jeu total depuis son transfert en février se maintient à… 6 minutes.

Record en carrière

Concernant Rupert, il a joué cette nuit son plus gros temps de jeu depuis… avril 2024 (35 minutes). Il a participé à l’intégralité du quatrième quart-temps et de la prolongation d’un match contre le Jazz avec un très jeune âge moyen (défaite 133-126 des Blazers). Utilisé sur les postes 2 et 3, il a compilé 19 points à 7/17 aux tirs (dont 1/7 à 3-points), 4 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions. Il a largement battu son record personnel qui n’était que de 14 points, et datait de début novembre.

Sa défense extérieure et ses interceptions ont créé plusieurs contre-attaques qu’il concluait parfois au lay-up. Seul son tir extérieur n’a toujours pas porté ses fruits, lui qui tournait pourtant à 35,9% sur sa saison rookie. Il n’est pas le seul Blazer à avoir battu son record cette nuit, puisque le Canadien Shaedon Sharpe a marqué 37 points. Ce dernier a d’ailleurs étrangement été benché en prolongations… « Plein de joueurs ont bien joué, Shaedon a battu son record en carrière, “Rups” arrive et fait un gros match, record en carrière aussi » a apprécié Billups en conférence de presse.

Une situation frustrante

Sur l’ensemble de la saison, Rupert n’aura globalement pas eu l’occasion de montrer qu’il pouvait contribuer de manière régulière. Sa défense extérieure a toujours été sa force, tandis que son tir à 3-points et ses capacités de création – ses défauts plus jeunes – étaient en progrès depuis son arrivée en NBA. Il a dépassé la barre des 50 matchs cette nuit (contre 39 en 2023/24), mais l’immense majorité sont des garbage times. Difficile de prendre son rythme dans ces situations. Son temps de jeu moyen est d’ailleurs deux fois inférieur à la saison dernière (8 contre 16 minutes).

La fin d’une saison très frustrante se profile donc pour le choix n°43 de la Draft 2023. « Même si je n’ai pas beaucoup de temps de jeu, j’essaie d’apprendre le plus possible et de rester prêt… Je suis un meilleur joueur que l’année passée, mais je n’ai pas énormément d’occasion de le mettre en pratique sur le terrain pour le moment » nous expliquait-il en interview en mars. Il lui reste deux matchs pour montrer encore un peu plus ses progrès. Et convaincre les Blazers d’activer sa team option à 2,2 millions de dollars pour la saison prochaine…