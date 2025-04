Alexia Chery, bientôt basketteuse et maman : « Je n’ai aucun doute sur ma capacité à revenir ! »

Depuis le crève-cœur de la finale olympique perdue d’un souffle contre les États-Unis, Alexia Chery (1,90 m, 26 ans) s’est éloignée des parquets. Une pause dans sa carrière annoncée rapidement après les JO l’été dernier, puis prolongée par un heureux évènement, pour finalement une saison off.

« Ça a permis à mon cerveau de couper et, au final, j’ai passé une super année en dehors des terrains », explique-t-elle au micro du Maine Libre, alors que son accouchement est prévu pour le mois de mai.

« Je voulais un projet stable ! »

À l’image de ce qu’ont pu faire Valériane Ayayi et Marième Badiane, l’intérieure aux 114 sélections en équipe de France va vite retrouver les parquets avec sa grossesse. Déjà engagée par Villeneuve-d’Ascq, elle a expliqué sa décision, également motivée par la présence de son compagnon, Valentin, à proximité, à Gravelines-Dunkerque.

« C’est pour ça aussi que j’ai choisi un club où j’avais confiance dans les personnes avec qui je vais travailler, où je me sentais écoutée. Je suis une compétitrice, j’aime gagner des titres et je n’ai pas de doute sur le fait de rejouer au haut niveau. Mais je voulais aussi un projet stable où je puisse me retrouver en tant que joueuse et en tant que maman. (…) Il y a encore forcément une part de flou sur comment ça va se passer dans les prochains mois, mais je suis motivée à 100 % et je n’ai aucun doute sur ma capacité à revenir. »