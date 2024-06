Alexis Peterson aux Jeux Olympiques avec… l’Allemagne

Né à Columbus (Ohio), passée par Israël, la Pologne et la France au cours de sa carrière professionnelle, Alexis Peterson (1,65 m, 28 ans) va pourtant disputer les Jeux Olympiques avec… l’Allemagne. L’information de sa naturalisation a été révélée par le quotidien d’outre-Rhin, Frankfurter Allgemeine.

L’ancienne star d’Angers, récente finaliste de LFB avec Basket Landes, débarque au sein de la Mannschaft à l’aube d’un tournant pour la sélection allemande. Alors que les hommes sont champions du monde en titre, leurs homologues féminines n’ont jamais connu la même réussite. Paris 2024 représente leur première qualification pour les Jeux Olympiques et Peterson y affrontera notamment ses compatriotes américaines dans le Groupe C. Surtout, l’Allemagne aura l’honneur d’accueillir deux compétitions majeures lors des trois prochains étés : en 2025, Hambourg sera le théâtre de l’un des groupes de l’Euro alors que la Coupe du Monde 2026 se jouera à Berlin. Une raison de plus pour la Mannschaft d’ajouter du talent à la mène…