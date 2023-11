Alexis Ville s’engage à Andrézieux

NM1 - L'ailier Alexis Ville a signé pour Andrézieux (NM1) avec qui il s'entraînait depuis un mois.

Partenaire d’entraînement de l’équipe première depuis la fin de son contrat à Lorient, Alexis Ville (2,00 m, 25 ans) vient de signer un contrat à Andrézieux.

Le frère de Thomas Ville va donc continuer à évoluer en Nationale 1 masculine (NM1) après sa pige au CEP (deux entrées pour 2 points et 2 rebonds en 12 minutes de moyenne). L’ailier évoluera dans un endroit qu’il connaît bien puisque le Montbrisonnais a joué à l’ULR Pontoise, entre la NM3 et la NM2, avant de revenir à Montbrison la saison passée et d’atteindre les playoffs de NM2.

« Son arrivée se fait dans une volonté de continuité et de renforcement de l’effectif afin de pallier aux différentes absences de ces dernières semaines », explique l’ABLS sur son site Internet.