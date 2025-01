Alpha Diallo de retour, Monaco est au complet pour la première fois de la saison !

S’il n’avait pas été touché par la grippe qui a contaminé une partie du vestiaire monégasque, peut-être aurait-il pu changer l’apathie défensive de la Roca Team jeudi contre Barcelone (84-98) ? On ne le saura jamais mais le retour d’Alpha Diallo, programmé ce samedi à Nanterre, fera le plus grand bien à l’ASM, au vu de son importance lors de ses trois premiers matchs disputés sous l’égide de Vassilis Spanoulis (20,7 points, 5,7 rebonds et 2,7 passes décisives).

Blessé au genou gauche le 6 décembre contre l’ALBA Berlin, l’ailier guinéen a manqué onze matchs de l’AS Monaco, en plus du All-Star Game. Désormais pleinement rétabli, le couteau suisse de la Roca Team est du voyage en banlieue parisienne ce week-end.

Ce qui signifie que l’AS Monaco se présente au complet pour la première fois de la saison, alors qu’il s’agit de son 36e match officiel. Si Mike James, Nick Calathes, Mouhammadou Jaiteh ou Alpha Diallo sont successivement passés par la case infirmerie, tous sont désormais aptes et Vassilis Spanoulis devra trancher lors de chaque rencontre, avec deux joueurs à laisser de côté à chaque fois.