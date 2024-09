Amath M’Baye et Livio Jean-Charles s’offrent leur première VTB Super Cup avec le CSKA Moscou

Le CSKA Moscow a repris le chemin de la VTB comme s’il ne l’avait jamais quittée. Vainqueur du championnat la saison dernière, le club russe d’Amath M’Baye (2,06 m, 34 ans) et Livio Jean-Charles (2,06 m, 30 ans) a retrouvé les parquets en septembre pour disputer la VTB SuperCup, compétition réunissant les meilleures équipes de la VTB. Et ce sont bel et bien les champions en titre qui ont remporté la coupe. La première pour ses deux joueurs français, qui ont rempilé cet été.

Un titre de plus

Le CSKA a atteint la finale en battant successivement le Lokomotiv Kuban (105-95) et l’Étoile Rouge de Belgrade (94-92). Avant de l’emporter en finale contre l’UNICS Kazan, 87-72. Les mêmes qu’ils avaient dominé en cinq matchs en finale du championnat en juin. À la différence du fait que Louis Labeyrie n’était pas là, contrairement aux ex-villeurbannais Ismaël Bako (6 points, 8 rebonds) et Marcos Knight (2 points, 2 rebonds). Les moscovites ont été devant tout le match, grâce notamment à une remarquable adresse (50% aux tirs dont 45,8% à 3-points, 91,7% aux lancers-francs). Jean-Charles a contribué avec 8 points et 6 rebonds, tandis que M’Baye a été plus discret en attaque (3 points et 4 rebonds), mais a tout de même eu le plus gros temps de jeu de son équipe, preuve de son importance pour solidifier l’équipe.

Le CSKA remporte sa deuxième SuperCup, après celle de 2021 qui fut aussi la première édition. Et donc la première pour les deux tricolores, qui ont rejoint le club l’été suivant. En 2022, ils avaient perdu contre le Zénit Saint-Petersburg de Thomas Heurtel, qui avait aussi remporté l’édition 2023. Ils se mettent dans les meilleures dispositions pour faire le doublé en championnat, qui débute le week-end prochain.