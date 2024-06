Comme Amath M’Baye, Livio Jean-Charles rempile avec le CSKA Moscou

Les champions français du CSKA Livio Jean-Charles (2,04 m, 30 ans) et Amath M’Baye (2,06 m, 34 ans) seront encore de la partie la saison prochaine dans la capitale russe. Après la prolongation de contrat du Bordelais annoncé en début de saison, le tout récent champion de Russie a officialisé celle de l’intérieur guyanais.

🔴🔵 Plus one more year for Livio Jean-Charles

Center @Jclifio (30 years old, 206 cm) will continue to play for our team until the end of the next season. pic.twitter.com/lIGetNbCmq

— CSKA Moscow (@cskabasket) June 22, 2024