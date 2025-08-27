Recherche
EuroLeague

Amine Noua de retour à l’ASVEL comme partenaire d’entraînement

EuroLeague - Pour le début de sa préparation estivale, l'ASVEL peut compter sur un partenaire d'entraînement bien connu : Amine Noua.
00h00
Amine Noua de retour à l’ASVEL comme partenaire d’entraînement

Amine Noua a été formé à l’ASVEL et a passé de nombreuses saisons au club.

Crédit photo : Laurent Staskiewicz

À la reprise de l’entraînement, un visage bien connu mais inattendu a fait son apparition sur les réseaux sociaux de l’ASVEL : un certain Amine Noua. Triple champion de France avec Villeurbanne, l’ailier-fort participe à la préparation du club comme partenaire d’entraînement.

Aventures diverses et variées

depuis son 2e chapitre à l’ASVEL

Censé partir au Japon la saison prochaine (un transfert avorté pour raisons personnelles), Amine Noua (2,02 m, 28 ans) est à la recherche d’une opportunité en Europe. Courtisé par deux clubs d’EuroLeague, le FC Barcelone et Baskonia, au début du mois d’août, l’international français n’a encore signé aucun contrat en cette fin de mois d’août. Lors de la saison 2024-2025, Amine Noua s’est illustré en Liga Endesa sous le maillot de Grenade. Malgré la descente du club en deuxième division, l’ancien Villeurbannais a affiché des statistiques solides avec 16 points et 6,5 rebonds de moyenne.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Amine Noua.jpg
Amine NOUA
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 202 cm
Âge: 28 ans (07/02/1997)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / Liga Endesa
PTS
16,1
#5
REB
6,5
#5
PD
1,4
#99

Pour garder le rythme, Amine Noua est donc à la reprise de l’entraînement avec l’ASVEL, son club de coeur. Originaire de Vénissieux, il a joué à l’Astroballe de 2013 à 2021, débutant avec les Espoirs jusqu’à décrocher à trois reprises le graal suprême du championnat français (2016, 2019 et 2021). Également double vainqueur de la Coupe de France (2019 et 2021), il avait quitté le club une première fois en 2021, avant d’y revenir la saison suivante, remportant la Leaders Cup 2023. Depuis, le joueur de 28 ans a connu des fortunes diverses, entre deux aventures rapidement avortées en Israël et Italie et une belle épopée d’EuroLeague avec Fenerbahçe.

Et pourquoi retrouver l’EuroLeague avec l’ASVEL lors d’un 3e chapitre entre le joueur et l’institution villeurbannaise.

Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
