Amine Noua de retour à l’ASVEL comme partenaire d’entraînement

À la reprise de l’entraînement, un visage bien connu mais inattendu a fait son apparition sur les réseaux sociaux de l’ASVEL : un certain Amine Noua. Triple champion de France avec Villeurbanne, l’ailier-fort participe à la préparation du club comme partenaire d’entraînement.

Un visage bien connu présent à l'Astroballe 👀 Amine Noua a intégré la prépa en tant que partenaire d'entraînement 🤝 pic.twitter.com/OqJUoxmlgP — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) August 27, 2025

Aventures diverses et variées

depuis son 2e chapitre à l’ASVEL

Censé partir au Japon la saison prochaine (un transfert avorté pour raisons personnelles), Amine Noua (2,02 m, 28 ans) est à la recherche d’une opportunité en Europe. Courtisé par deux clubs d’EuroLeague, le FC Barcelone et Baskonia, au début du mois d’août, l’international français n’a encore signé aucun contrat en cette fin de mois d’août. Lors de la saison 2024-2025, Amine Noua s’est illustré en Liga Endesa sous le maillot de Grenade. Malgré la descente du club en deuxième division, l’ancien Villeurbannais a affiché des statistiques solides avec 16 points et 6,5 rebonds de moyenne.

PROFIL JOUEUR Amine NOUA Poste(s): Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 28 ans (07/02/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / Liga Endesa PTS 16,1 #5 REB 6,5 #5 PD 1,4 #99

Pour garder le rythme, Amine Noua est donc à la reprise de l’entraînement avec l’ASVEL, son club de coeur. Originaire de Vénissieux, il a joué à l’Astroballe de 2013 à 2021, débutant avec les Espoirs jusqu’à décrocher à trois reprises le graal suprême du championnat français (2016, 2019 et 2021). Également double vainqueur de la Coupe de France (2019 et 2021), il avait quitté le club une première fois en 2021, avant d’y revenir la saison suivante, remportant la Leaders Cup 2023. Depuis, le joueur de 28 ans a connu des fortunes diverses, entre deux aventures rapidement avortées en Israël et Italie et une belle épopée d’EuroLeague avec Fenerbahçe.

Et pourquoi retrouver l’EuroLeague avec l’ASVEL lors d’un 3e chapitre entre le joueur et l’institution villeurbannaise.