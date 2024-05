Amine Noua et Rodrigue Beaubois en demi-finales des playoffs turcs

Une fois encore il n’y a pas eu de surprise sur les quarts de finale de la Ligue turque. Les quatre premières équipes de la saison régulière, c’est-à-dire le Fenerbahce Istanbul, l’Anadolu Efes Istanbul, Besiktas et le Pinar Karsiyaka rejoignent les demi-finales des playoffs.

Rodrigue Beaubois (Anadolu Efes) et Amine Noua (Fenerbahçe) sont en lice pour ajouter une nouvelle ligne à leur palmarès. Les deux joueurs sont pourtant utilisés très différemment dans leurs équipes.

Rodrigue Beaubois et l’Anadolu Efes à l’expérience

Avec une qualification en demi-finales facilement acquise, 99-79 au match aller et 78-86 au match retour, le double champion d’Europe 2021 et 2022 a pu compter sur ces tauliers. Rodrigue Beaubois s’est particulièrement illustré. Auteur d’une bonne saison d’EuroLeague avec l’Anadolu, le shooteur français poursuit sur sa lancée. Sur les quarts, il a tourné à 16 points, 3 rebonds, 3,5 passes et surtout 66% de réussite à 3-points. Une performance très intéressante pour le club stambouliote qui peut toujours compter sur sa fine gâchette.

Fin de saison discrète pour Amine Noua

Pourtant arrivé en trombe suite aux blessures de Nigel Hayes-Davis et de Dyshawn Pierre, Amine Noua a du mal à voir la lumière du terrain. L’ailier-fort français a fait des débuts convaincants avec le Fenerbahçe, en EuroLeague essentiellement, mais le retour attendu de Nigel Hayes-Davis l’a vite évincé des parquets. Cantonné à un petit rôle en sortie de banc, Amine Noua n’a joué que dix petites minutes pendant les playoffs d’EuroLeague contre Monaco et zéro sur les quarts de finale du championnat turc. Cependant ce n’est pas ce qui a empêché le Fener’ d’écarter très facilement (102-72 et 71-100) leur adversaire de Petkim Sport en deux manches. Les Turcs retrouvent Besiktas en demi-finales le 30 mai pour un derby notoire de la ligue turque. D’ici là, Amine Noua aura peut être retrouvé du temps de jeu sur les parquets pendant le Final Four de l’EuroLeague.

Les affiches des demi-finales de la Ligue turque sont connues : Anadolu Efes Istanbul – Pinar Karsiyaka

Fenerbahçe Istanbul – Besiktas

Les demi-finales débuteront les 29 et 30 mai 2024, chez les deux premiers de la saison régulière, l’Anadolu Efes et le Fenerbahçe Istanbul.