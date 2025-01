Amine Noua, un double-double insuffisant pour Grenade à Badalone

Après avoir retrouvé la victoire, Grenade n’est pas parvenu à enchaîner ce samedi 25 janvier pour la 18e journée de Liga Endesa, la première division espagnole. Les Andalous ont perdu sur le parquet de la Joventud Badalone (96-82). Pourtant, Amine Noua (2,02 m, 27 ans) a livré un gros match. L’international français a terminé en double-double, alignant 15 points à 6/14 aux tirs, 11 rebonds et 2 passes décisives.

C’est dans le dernier quart-temps que l’équipe de Jonathan Rousselle (7 points à 1/4 et 2 passes décisives) a été décrochée par les Catalans. Grenade reste donc avant-dernier de Liga Endesa avec 5 victoires et 13 défaites alors que Badalone truste le Top 5 (12 victoires et 5 défaites). Le match à venir contre Gérone (15e) s’annonce primordial.