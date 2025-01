L’Anadolu Efes chute face au Besiktas malgré un bon Vincent Poirier

Après ses deux défaites en EuroLeague, à Monaco puis dans le derby contre le Fenerbahçe Istanbul, l’Anadolu Efes Istanbul a perdu dans le championnat turc face à un autre voisin stambouliote, le Besiktas Istanbul.

Un Besiktas porté par Kelan Martin

Le Besiktas a réalisé une performance défensive impressionnante pour s’imposer 87-70 face à l’Anadolu Efes lors de la 13e journée de la saison régulière de la Turkiye Sigorta Basketbol Super Ligi (BSL). La victoire a été marquée par la performance de Kelan Martin, auteur de 32 points (12/15 aux tirs, dont 5/8 à 3-points), établissant ainsi son meilleur total de la saison. Le joueur de 29 ans a dominé offensivement, permettant au Besiktas de porter son bilan à 9 victoires pour 4 défaites en championnat. De quoi recoller à une victoire de l’Anadolu Efes (4e avec 10-3).

#BSL 13. Hafta

Beşiktaş Fibabanka 87 – 70 Anadolu Efes | Maç Sonucu#BenimYerimBurası pic.twitter.com/47alRTqEbk — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) January 5, 2025

Vincent Poirier se distingue dans la défaite

Si Rodrigue Beaubois a été discret (3 points à 1/4, 2 rebonds et 2 passes décisives en 23 minutes), l’Anadolu Efes a pu compter sur un bon Vincent Poirier (2,13 m, 31 ans) en sortie de banc. En seulement 19 minutes de jeu, le pivot français a compilé 13 points à 5/7, 7 rebonds et 1 contre pour 18 d’évaluation. Mais cela n’a pas été suffisant pour l’équipe de Shane Larkin (8 points à 3/7, 8 passes décisives et 4 balles perdues en 28 minutes).

🔑 Vincent Poirier, hücum süresi dolarken smaçla hücumu noktaladı! #TSBSL pic.twitter.com/Ew0N7bKAlH — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 5, 2025

L’Anadolu Efes va désormais chercher à rebondir ce vendredi 10 janvier avec la réception de l’ASVEL pour la 20e journée de la saison d’EuroLeague.