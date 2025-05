[Analyse] Comment l’Elan Chalon est revenu en playoffs de Betclic ÉLITE, huit ans après

L’Élan Chalon, champion de France en 2012 et 2017, s’apprêtait à lutter pour le maintien en Betclic ELITE en début de saison. Mais depuis l’arrivée d’Elric Delord en décembre, le vent a tourné. L’équipe s’est relancée jusqu’à accrocher une 7e place synonyme de play-in, et finalement de playoffs – une première depuis… 2017 – suite à la victoire contre Dijon. Un renversement spectaculaire que notre partenaire Process Corporation analyse en profondeur.

Started from the bottom now we here comme disait l’autre à droite… enfin non à gauche 😉#RougeEtBlanc pic.twitter.com/rtCokX1jFF — Elan Chalon (@ELANCHALON) May 22, 2025

Une métamorphose offensive, sans révolution défensive

À première vue, l’arrivée d’Elric Delord n’a pas bouleversé la défense chalonnaise. En effet, l’efficacité défensive est restée stable par rapport à la période sous Savo Vucevic. C’est en attaque que la transformation est nette : l’Élan est passé de 0,95 point par possession à 1,05, une progression significative qui propulse aujourd’hui Chalon au rang de 3e meilleure attaque de la ligue depuis décembre.

Tous les indicateurs offensifs sont en hausse. Les Chalonnais tirent plus (notamment 2 tentatives supplémentaires à 2-points et 1 à 3-points par match), avec de meilleurs pourcentages (58% à 2-points contre 54% auparavant, 37% à 3-points contre 34%). Ils vont aussi plus souvent sur la ligne des lancers francs, perdent moins de ballons et captent plus de rebonds offensifs. Sur les fameux « Four Factors », Chalon coche désormais presque toutes les cases.

Un jeu simplifié mais mieux exécuté

Cette progression repose sur des principes simples, mieux exécutés : plus d’espacement pour les porteurs de balle, une meilleure gestion des écrans, et une attaque qui sait tirer parti de l’agressivité défensive adverse. L’équipe attaque désormais les changements défensifs avec lucidité, exploitant la mobilité de ses intérieurs ou provoquant des décalages efficaces.

La métamorphose de Jeremiah Hill (1,88 m, 29 ans) en est l’exemple le plus frappant. Le combo-guard s’est révélé depuis l’arrivée d’Elric Delord, bénéficiant d’un cadre collectif qui le met en valeur dans ses prises d’initiatives, que ce soit en sortie d’écran, en transition ou sur demi-terrain.

PROFIL JOUEUR Jeremiah HILL Poste(s): Arrière Taille: 188 cm Âge: 29 ans (04/09/1995) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 15,7 #8 REB 3,7 #65 PD 5,9 #4

Retour en playoffs mérité

Résultat : une équipe qui joue plus juste, plus vite, et surtout plus efficacement. Chalon, relégable en décembre, a depuis le 4e meilleur bilan de Betclic ELITE derrière les trois ogres d’EuroLeague que sont Monaco, l’ASVEL et la JL Bourg. Une trajectoire qui justifie pleinement sa place en playoffs, au niveau de ses moyens financiers.

La belle histoire de l’Élan Chalon version 2024-2025 est en marche, avec une ambition retrouvée et un jeu séduisant qui pourrait bien faire des étincelles en phase finale.