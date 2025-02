[Analyse] Dominique Malonga, « le plus grand prospect de l’histoire » ?

Process Corporation s’est intéressé à l’un des phénomènes du basketball français, Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans). Les frères Vincent n’y vont pas par quatre chemins en se demandant si elle n’est pas « le plus grand prospect de l’histoire » du basketball français féminin ? Une question loin d’être anodine tant ses ses qualités – sa taille, sa coordination, sa capacité à tirer, attaquer en dribble, mais aussi dunker – font de la déjà vice-médaillée olympique une joueuse installée en équipe de France A, à seulement 19 ans.

Ce qui l’impressionne chez Wemby

Signe de sa notoriété grandissante, Dominique Malonga était invitée lors du premier match des NBA Paris Games à la mi-temps sur le plateau de beIN sports. Avec la superstar française Victor Wembanyama qui livrait un show sur le parquet, c’était l’occasion pour nos confrères de beIN de lui demander ce qui l’inspirait le plus chez Wemby :

“C’est son mindset. Je pense que c’est quelque chose dont tout le monde devrait s’inspirer. C’est vraiment quelqu’un de confiant, il sait qui il est et n’a besoin de personne pour le lui rappeler. Même dans les moments difficiles quand il va être plutôt maladroit, il ne va jamais arrêter d’avoir confiance et continuer à tirer. Je pense que c’est ça qui est vraiment inspirant chez lui.”

La Draft qui arrive pour elle

A seulement 19 ans, Dominique Malonga fait déjà beaucoup parler en France mais aussi outre-Atlantique. Elle se présente d’ailleurs à la Draft WNBA avec de grandes chances d’être sélectionnée dans les premiers choix. Mais pas à la place de numéro une promise à Paige Bueckers.



“J’aimerais être draftée le plus haut possible. Je sais que c’est possible. On me parle beaucoup de la première place. Même si aujourd’hui elle à l’air d’être fermée avec Paige Bueckers qui a beaucoup de hype là-bas. Si on se réfère au mock draft du moment, je suis entre 1 et 4, des fois ça descend à 7. Mais je vise le plus haut.”

Avec ses qualités athlétiques hors normes, l’intérieure franco-camerounaise a inscrit le premier dunk pour une Française en match professionnel. De quoi apporter encore plus de visibilité dans l’élite du basket chez les féminines.

Ses ambitions avec les Bleus et pour sa carrière

Interrogée sur l’équipe de France, elle a hâte de pouvoir remettre le maillot bleu, avec une fenêtre de qualification pour l’EuroBasket 2025 la semaine prochaine : “L’équipe de France c’est très important. Surtout après ce qu’il s’est passé cet été avec les JO. J’ai qu’une envie c’est de remettre le maillot le plus vite possible”. Et si une carrière WNBA lui est promise, la Parisienne ne compte pas mettre de côté sa carrière en club sur le vieux continent : “On va tout faire pour pouvoir tout concilier, que ce soit l’Équipe de France, la WNBA et même l’Europe parce que je ne vais pas oublier l’Europe. Je reste européenne, française”. Son objectif est simple : “Je veux continuer à faire avancer cette culture du basket européen”.

Un retour à Bercy

De retour dans l’antre qui l’a vu échouer pour un petit point face aux Étasuniennes en finale des Jeux l’an dernier, elle s’exprime d’abord sur le ton de la plaisanterie : “Heureusement que le décor du parquet a changé (rires)” puis ramène les choses sur le ton de la joie avant de justifier l’histoire d’amour entre le basket et Bercy : “C’est une salle ancrée dans le basket. Que ce soit pour la Coupe de France, les JO de l’été dernier et toutes les autres compétitions qui ont eu lieu ici, c’est toujours une émotion d’être dans cette enceinte.”