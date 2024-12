[Analyse] Isaïa Cordinier, le superhéros de la Virtus Bologne et de l’équipe de France

Process Corporation s’est penché sur le cas d’Isaïa Cordinier (1,96 m, 28 ans), qui prend de plus en plus d’importance au sein de la Virtus Bologne et de l’équipe de France.

Surtout utilisé comme un energizer à haut-niveau, l’arrière/ailier montre de plus en plus de finisse dans le jeu tout en continuant à être redoutable en transition. L’Azuréen joue de plus en plus de pick and roll, avec une vraie efficacité. Voici l’analyse :