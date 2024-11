[Analyse] Sylvain Francisco, intenable à Kaunas : le meilleur reste à venir ?

En partenariat avec BeBasket, Process Corporation s’est penché sur le début de saison de Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans), qui a rejoint le Zalgiris Kaunas lors de la dernière intersaison. L’international français est le meneur titulaire du leader de l’EuroLeague (6 victoires et 1 défaite), qui se déplace chez son ancien club, le Bayern Munich, ce jeudi 7 novembre.

Sylvain Francisco thinks it’s going to be a tough game against his former team. 🗣️ pic.twitter.com/tOpylzIaTh

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) November 6, 2024