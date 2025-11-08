Andre Norris frappe fort pour sa première avec le SCABB LAB

Arrivé récemment en tant que pigiste médical de Theo Bouteille, André Norris (2,02 m, 31 ans) a signé une entrée fracassante avec le SCABB Lab. Pour son premier match dans le championnat français de Nationale 1, le swingman américain a porté son équipe vers la victoire face à Metz (65-68), affichant une ligne de statistiques impressionnante : 27 points, 6 rebonds, 1 passe décisive pour 24 d’évaluation en seulement 27 minutes de jeu.

Un premier match plein pour Andre Norris

Le SCABB LAB ne pouvait rêver de meilleure première impression de sa nouvelle recrue. Dans une rencontre disputée jusqu’au bout, Andre Norris a su imposer son expérience et son efficacité offensive pour permettre à son équipe d’arracher un succès précieux à l’extérieur. Capable d’évoluer sur les postes 2, 3 et 4, le natif de Plainfield dans l’Illinois a rapidement trouvé ses repères, enchaînant les paniers importants pour sceller la victoire des siens. Un succès qui fait du bien au moral après une mauvaise série de 5 revers de rang.

Un joueur d’expérience pour encadrer un groupe jeune

Formé à l’Université de Dubuque (NCAA Division III), Andre Norris a ensuite bâti sa carrière entre la 3e et la 2e division espagnole, avec un passage par la 2e division finlandaise entre 2016 et 2024. Champion de 3e division espagnole en 2020 avec Murcia, il a également porté les couleurs des Caneros Del Este en République Dominicaine cet été, y tournant à 13 points, 4 rebonds et 1 passe de moyenne.

À 31 ans, il vient combler l’absence du capitaine Théo Bouteille, indisponible pour plusieurs semaines. Son expérience du basket européen et sa polyvalence devraient rapidement s’avérer précieuses pour une équipe du SCABB LAB parmi les plus jeunes du championnat.

La formation de la Loire est actuellement 10e de son groupe B de Nationale 1 avec un bilan de 4 victoires et 6 défaites. Prochain match le 10 novembre pour les hommes de Marc Berjoan face à Orchies (J17).