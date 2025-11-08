Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

Andre Norris frappe fort pour sa première avec le SCABB LAB

NM1 - Nouvelle recrue du SCABB LAB, Andre Norris a brillé dès son premier match en France. Auteur de 27 points, 6 rebonds et 1 passe décisive, l’Américain a largement contribué à la victoire sur le parquet de Metz (65-68) lors de la 11e journée de NM1.
|
00h00
Résumé
Écouter
Andre Norris frappe fort pour sa première avec le SCABB LAB

Première expérience en France pour l’Américain Andre Norris

Crédit photo : CB Moron

Arrivé récemment en tant que pigiste médical de Theo Bouteille, André Norris (2,02 m, 31 ans) a signé une entrée fracassante avec le SCABB Lab. Pour son premier match dans le championnat français de Nationale 1, le swingman américain a porté son équipe vers la victoire face à Metz (65-68), affichant une ligne de statistiques impressionnante : 27 points, 6 rebonds, 1 passe décisive pour 24 d’évaluation en seulement 27 minutes de jeu.

André NORRIS
André NORRIS
27
PTS
6
REB
1
PDE
Logo NM1
MET
65 68
SCA

Un premier match plein pour Andre Norris

Le SCABB LAB ne pouvait rêver de meilleure première impression de sa nouvelle recrue. Dans une rencontre disputée jusqu’au bout, Andre Norris a su imposer son expérience et son efficacité offensive pour permettre à son équipe d’arracher un succès précieux à l’extérieur. Capable d’évoluer sur les postes 2, 3 et 4, le natif de Plainfield dans l’Illinois a rapidement trouvé ses repères, enchaînant les paniers importants pour sceller la victoire des siens. Un succès qui fait du bien au moral après une mauvaise série de 5 revers de rang.

Un joueur d’expérience pour encadrer un groupe jeune

Formé à l’Université de Dubuque (NCAA Division III), Andre Norris a ensuite bâti sa carrière entre la 3e et la 2e division espagnole, avec un passage par la 2e division finlandaise entre 2016 et 2024. Champion de 3e division espagnole en 2020 avec Murcia, il a également porté les couleurs des Caneros Del Este en République Dominicaine cet été, y tournant à 13 points, 4 rebonds et 1 passe de moyenne.

À 31 ans, il vient combler l’absence du capitaine Théo Bouteille, indisponible pour plusieurs semaines. Son expérience du basket européen et sa polyvalence devraient rapidement s’avérer précieuses pour une équipe du SCABB LAB parmi les plus jeunes du championnat.

La formation de la Loire est actuellement 10e de son groupe B de Nationale 1 avec un bilan de 4 victoires et 6 défaites. Prochain match le 10 novembre pour les hommes de Marc Berjoan face à Orchies (J17).

NM1
NM1
Suivre
SCABB Lab
SCABB Lab
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NCAA
00h00Débuts réussis pour Téa Cléante avec Penn State
NM1
00h00Andre Norris frappe fort pour sa première avec le SCABB LAB
Betclic Élite
00h00Nancy a remporté « un vrai combat » face à Cholet, selon Sylvain Lautié
Betclic ELITE
00h00La lente « redécouverte de l’ÉLITE » de Jonathan Jeanne
LBWL
00h00Basket Landes reste leader, Bourges arrache la victoire contre Landerneau, les Flammes enchaînent face à l’ASVEL
Dominique Malonga connaît son équipe pour sa première saison dans la ligue Unrivaled
WNBA
00h00Dominique Malonga rejoint Paige Bueckers au Breeze dans la ligue Unrivaled
Jeremiah Hill après son buzzer beater sur le parquet de l'ASVEL
Betclic ELITE
00h00« Il savait qu’il allait le mettre » : Une semaine après son buzzer beater, Jeremiah Hill et Chalon prêts pour le derby face à Dijon
Lucas Demahis-Ballou déborde Donovan Donaldson, qu'il devrait remplacer à Aix-Maurienne
ELITE 2
00h00Lucas Demahis-Ballou vers un prêt à Aix-Maurienne pour remplacer Donovan Donaldson
Ilias Kamardine joue désormais à Ole Miss, en NCAA
NCAA
00h00Ilias Kamardine réussit ses débuts avec Ole Miss
Mike James a terminé MVP de la 9e journée de l'EuroLeague
EuroLeague
00h00Mike James, un record historique et un titre de MVP de la 9e journée d’EuroLeague
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Wembanyama et San Antonio retrouvent la victoire, Sarr à 20 points, Diabaté en double-double, Raynaud quasiment
NBA
00h00Début de carrière historique pour Alexandre Sarr, dans les pas d’un record de Victor Wembanyama
NBA
00h00Jalen Green explose pour ses débuts avec Phoenix contre les Clippers : un record d’entrée et la victoire pour l’ancien joueur de Houston
NBA
00h00Première titularisation discrète pour Nicolas Batum avec des Clippers diminués face à Phoenix
NBA
00h00NBA Europe : le patron de l’EuroLeague dénonce un projet qui « nuira au basket européen »
NBA
00h00Nikola Jokic écrase Miami avec son cinquième triple-double de la saison
Maxime Raynaud a marqué ses premiers points en saison régulière NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud et Mo Diawara marquent leurs premiers points en NBA, Ousmane Dieng retrouve du temps de jeu, Rudy Gobert et les Wolves débordés à New York
Victor Wembanyama et les Spurs ont enregistré leur deuxième défaite de la semaine, chez les Los Angeles Lakers de Luka Doncic
NBA
00h00Victor Wembanyama exclu face aux Lakers : Luka Doncic remporte le duel des prodiges
NBA
00h00Deuxième meilleur match en carrière d’Alex Sarr, qui montre toute sa panoplie dans une large défaite
Victor Wembanyama suscite l'intérêt comme aucun autre basketteur sur les réseaux sociaux
NBA
00h00L’impact phénoménal de Victor Wembanyama sur les audiences et les réseaux sociaux en ce début de saison NBA
1 / 0