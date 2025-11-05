Le SCABB Lab privé de son capitaine pour plusieurs semaines

Le SCABB Lab devra faire sans son capitaine pendant plusieurs semaines. Touché lors de la réception de Loon-Plage le 25 octobre dernier, Theo Bouteille (1,92 m, 28 ans) souffre d’une lésion musculaire sévère aux ischio-jambiers de la cuisse gauche. Une blessure qui contraint le leader ligérien à une période de repos forcé.

Un début de saison convaincant

Avant ce coup d’arrêt, Théo Bouteille portait son équipe avec son habituelle combativité et une belle efficacité offensive. En 7 matchs disputés, l’arrière tournait à 11,3 points, 3,1 rebonds et 2,4 passes décisives pour 10,1 d’évaluation en 26 minutes de jeu, le tout avec 45,3 % de réussite au tir à 3 points.

Des statistiques solides pour un joueur clé du dispositif d’Andrézieux-Bouthéon et dont l’expérience et la constance font souvent la différence dans les moments chauds. Deuxième menace offensive du dispositif de Marc Berjoan, il était également le 5e rebondeur et le 2e passeur de l’effectif.

Une absence à gérer

Le staff devra désormais composer sans son capitaine pour plusieurs semaines, le temps que la blessure soit totalement résorbée. Son retour, espéré avant la fin de l’année, sera évidemment attendu par les supporters comme par ses coéquipiers, tant sa présence sur le terrain est essentielle au groupe. 101 de la Poule B de Nationale 1 avec 3 victoires en 9 matchs, le SCABB Lab se déplace à Metz le 7 novembre prochain pour la 11e journée de NM1.