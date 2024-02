Andrew Albicy : « J’adore ce genre de match où je ne mets qu’1 point, mais j’ai un vrai impact »

Andrew Albicy et l’équipe de France ont parfaitement débuté leur phase de qualification pour l’EuroBasket 2025 avec deux victoires. Contre la Croatie puis la Bosnie-Herzégovine, les Bleus ont avant tout pu s’appuyer sur une défense agressive. Une énergie dans la propre moitié de terrain tricolore insufflée notamment par son premier défenseur, Andrew Albicy. Le meneur, absent du Mondial 2023 en Asie, a été l’une des satisfactions du groupe France sur ce rassemblement.

« J’adore ce genre de match où je mets un point, mais j’ai un vrai impact, soulignait Andrew Albicy auprès de L’Équipe. C’est que je fais à Gran Canaria, même si je suis plus offensif là-bas. Je sais que je peux apporter à l’équipe de France. On m’attend sur ça aussi. J’ai essayé de répondre au mieux, de jouer mon jeu, tout simplement, en étant libéré, en organisant du mieux possible, et je suis content du résultat ce soir. »

Une très bonne défense sur le Madrilène Dzanan Musa

Il a particulièrement brillé face à la Bosnie-Herzégovine, même si les statistiques pourraient laisser penser le contraire. Avec seulement 1 point, 2 passes décisives, 2 pertes de balles et 3 interceptions en 25 minutes de jeu, le joueur de Gran Canaria n’a en effet pas noirci le tableau des stats. Mais son impact, comme très souvent, va bien au-delà des chiffres. Sa défense sur Dzanan Musa, leader bosnien et ailier du Real Madrid (15 points à 5/13 aux tirs et 6 ballons perdus), a été l’un des éléments majeurs de la victoire des Bleus à Tuzla (Bosnie). Au final, Andrew Albicy a terminé la rencontre avec le 2e meilleur +/- de l’équipe (+11).

« C’est une question de profil. Ils démarraient avec trois grands à l’arrière. Musa est celui qui « poste » le moins. Mais on voulait aussi et surtout que je lui mette une pression défensive tout terrain, parce qu’il porte beaucoup la balle. Cela a bien marché. […] Pour jouer contre lui en Espagne, je le connais et je sais que quand on l’empêche de mettre des points, il se frustre. Il fallait le limiter le plus possible. »

Son absence en Asie, étant même un regret de Vincent Collet à l’issue du Mondial 2023, et ses récentes deux bonnes sorties, viennent certainement appuyer une sélection d’Albicy pour les prochains JOs.