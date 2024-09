Andy Sigiscar (ex-Cholet) s’envole vers les États-Unis à Tarleton State

Deux des trois meilleurs marqueurs de l’équipe Espoirs de Cholet la saison dernière ont donc décidé de partir aux États-Unis. Après Amaël L’Etang à Dayton, c’est Andy Sigiscar (2,05 m, 20 ans) qui s’est engagé en faveur de l’université de Tarleton State en NCAA, selon Jon Chepkevich de Draft express.

Avec 11,8 points à 60,7% aux tirs (dont 14,3% à 3-points), 5,8 rebonds et 1,3 passe décisive en 24 minutes de moyenne, Sigiscar était le troisième meilleur marqueur et deuxième meilleur rebondeur de l’équipe coachée par Régis Boissié, avec notamment des pointes à 23 et 25 points. L’équipe avait terminé en neuvième position de la saison en Espoirs ELITE, hors du cut pour le Trophée du futur donc. Mais l’ancien prospect de l’Orléans Loiret Basket ne poursuivra pas sa formation en France, après être entré sur le parquet une seule et unique fois en Betclic Élite la saison dernière (1 minute face au Mans en décembre). Il était en fin de cursus chez les Espoirs.

Le puissant ailier-fort s’envole vers les États-Unis et la NCAA, où il avait déjà eu des contacts l’été dernier avant de signer à Cholet. En février dernier, il évoquait dans une interview avec son ancienne équipe de l’OLB vouloir « intégrer complètement le groupe professionnel et signer un contrat. J’aimerais signer pro à la fin de saison, et sinon la saison prochaine. » Ce qui n’aura finalement jamais lieu. Cette fois, il s’est décidé en faveur de la fac de Tarleton State, qui joue en Division 1 en Western Athletic Conference, dans le Texas. La saison dernière, l’équipe basée à Stephenville avait terminé avec un bilan de 25 victoires pour 10 défaites, mais avait perdu en demi-finale de son tournoi de conférence.