Amaël L’Etang quitte Cholet pour Dayton

Amael L’Etang (2,15 m, 18 ans) quitte Cholet Basket et le championnat de France pour Dayton et la NCAA. Elu dans le cinq idéal de la saison 2023-2024 du championnat Espoirs ÉLITE, cet intérieur technique va aller se renforcer dans un basket physique et athlétique.

Doté d’un bon sens du jeu et de très bonnes qualités techniques, le Toulousain a tourné à 13,8 points à 46,9% de réussite aux tirs (dont 29,5% à 3-points), 10 rebonds, 2,3 passes décisives, 1,4 interception et 2,3 balles perdues en 28 minutes. Il est également entré à 6 reprises en Betclic ELITE et 4 fois en BCL.

Basés à Dayton, dans l’Ohio, les Flyers évoluent dans la conférence Atlantic 10. Ils sont coachés par Anthony Grant, ancien entraîneur de VCU et Alabama, depuis 2017. En mars dernier, ils ont atteint le deuxième tour de la March Madness après une belle saison (25 victoires et 8 défaites).

