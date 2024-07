Angers refuse le repêchage en Pro B, Chartres bientôt promu ?

La Pro B n’est plus qu’une histoire passée pour l’EAB. Relégué sportivement en NM1, le club d’Angers aurait pu profiter des relégations administratives des Metropolitans 92 et de Lille pour rester en deuxième division. Mais les dirigeants ont refusé un éventuel repêchage afin d’évoluer en Nationale Masculine 1 pour la saison 2024-2025. Un niveau qui correspond plus à leur budget actuel.

Le club a publié un communiqué sur son compte X ce jeudi 4 juillet dans lequel il est expliqué les raisons de ce choix. Étranglée financièrement sur la saison écoulée, l’EAB a donc choisi de continuer son parcours en Nationale 1.

Dans ce communiqué, l’EAB explique qu’ils ne s’imaginaient pas devoir répondre à autant d’attendus structurels et financiers pendant les deux saisons en Pro B et que cela aurait quoi qu’il arrive posé problème pour un maintien au deuxième niveau français. C’est pour ces raisons que le club n’a pas donné suite à la proposition de la LNB afin de réintégrer l’Étoile Angers Basket en Pro B. Dans son communiqué, l’EAB dit vouloir se « donner le temps de relancer un projet ambitieux capable de porter [les] objectifs sportifs tant au niveau professionnel qu’amateur ».

Cette décision devrait profiter à Chartres qui devrait ainsi récupérer la 20e et dernière place en Pro B en 2024-2025.