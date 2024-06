Et si Chartres était invité en Pro B ?

À l’heure du passage de la Pro B de 18 à 20 clubs, les refus d’engagement de Lille et Boulogne-Levallois posent un vrai casse-tête à la LNB. À l’heure actuelle, le Conseil Supérieur de Gestion a validé la participation de 17 équipes et auditionnera le promu Caen au début du mois de juillet. Le feu vert du gendarme financier du CBC ne fait aucun doute. Ils seront alors 18.

Que faire donc ? Rester à 18 ? C’est non, évidemment. Le passage de la Pro B à 20 clubs a été voté lors d’un vote de l’Assemblée Générale de la ligue le 27 juin 2022 et est définitivement acté depuis. Il faut donc repêcher. Qui ? Équipe historique de la LNB, Évreux était un candidat évident. L’ALM a confirmé son retour en seconde division. « La Ligue Nationale de Basket nous a informé de notre repêchage », communique le club normand. Les voici à 19.

Angers peu enclin à un repêchage

Et maintenant, Angers, l’autre équipe reléguée, théoriquement prioritaire ? Secouée par des turbulences financières tout au long de la saison, l’Étoile Angers Basket a fait comprendre, dans un article du Courrier de l’Ouest, qu’elle n’était pas spécialement candidate, faute d’envie et de moyens financiers. « D’abord, il y a le projet que nous avons la volonté de construire et de présenter à nos partenaires, avec peut-être l’envie de davantage exister à un niveau qui correspond plus à nos moyens budgétaires », explique le président Thierry Boisseau. « Et ensuite, si demain on nous déclare candidat à la Pro B, je ne vois pas comment on irait chercher 400 000 euros en l’espace de quelques jours. »

Pour éviter qu’il ne manque une équipe, la solution serait alors de se pencher vers la NM1. Deuxième du championnat en 2023 puis en 2024, passé à chaque fois à un match de la montée au terme de la seconde phase, le C’Chartres BM semble être le premier club sur la liste. Au micro de l’Écho Républicain, le président Anthony Hermeline s’est déclaré favorable à l’hypothèse d’une montée sur tapis vert en Pro B. En coulisses, les dirigeants euréliens travaillent sérieusement à cette éventualité et tablent sur un dénouement avant le 10 juillet. Doté d’une nouvelle salle de 4 186 places depuis le mois de mars (Le Colisée), le CCBM avait déjà effectué un petit crochet par la Pro B, en 2018/19, pour une redescente immédiate (7v-27d).