Angers tombe pour la première fois de la saison, Charnay et Lattes-Montpellier font le boulot

Si l’ASVEL Féminin a fait le boulot à Gorzow mercredi et que Tarbes a signé une victoire de 86 points ce jeudi en Grèce, Angers a enregistré sa première défaite de la saison – toutes compétitions confondues – ce jeudi, pendant que Charnay et Lattes-Montpellier l’emportaient à l’extérieur en EuroCup féminine.

L’UFAB s’est inclinée à la maison face aux Espagnoles du C.B. Jairis (66-80). « Elles ont été très adroites, nous non, mais on leur donne aussi beaucoup de points sur balles perdues et jeu rapide », a regretté la coach Aurélien Bonnan au micro du Courrier de l’Ouest. « Elles ont joué plus vite que nous : c’est la première fois que ça nous arrive cette saison. »

A contrario, Charnay et Lattes-Montpellier l’ont emporté hors de leurs bases. Le CBBS s’est imposé 76-66 en Turquie, sur le parquet de Bodrum, malgré les absences de Shakayla Thomas (1,82 m, 28 ans) et Élizabeth Balogun. De quoi bien se positionner pour la qualification au tour suivant. Le BLMA a été plus facile encore avec un troisième succès en autant de rencontres, du côté de Fribourg, en Suisse (58-78). Les Gazelles se sont envolées au score durant le troisième quart-temps (12-32).