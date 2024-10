L’ASVEL poursuit son sans-faute en EuroCup

Invaincue depuis le début de saison en EuroCup, l’ASVEL a engrangé une nouvelle victoire en Pologne (73-63 à Gorzow). Et si le score final suggère qu’elles ont plus de mal que d’habitude (97-44 à Limassol puis 86-50 contre Chomutov), les Lyonnaises ont, en réalité, vécu une nouvelle soirée tranquille (60-34, 25e minute), tout juste secouée par une mini-frayeur dans le money-time (68-61, 37e minute).

Sans Dayshanette Harris ni Kekelly Elenga, l’ASVEL s’est encore reposée sur une Dominique Malonga dominante (16 points et 16 rebonds, mais à 6/16 et avec 6 balles perdues). Longuement blessée la saison dernière, Juste Jocyte a elle confirmé son retour progressif en forme (15 points à 7/13, 5 rebonds et 3 passes décisives).

« Je suis fier de mes joueuses car on a été hyper discipliné pendant trente minutes », explique le coach Yoann Cabioc’h dans les colonnes du Progrès. « Il n’y a pas eu de relâchement mais à -20, Gorzow s’est réveillé par fierté. »