ANGT Munich : Les Français Rinaldo-Komlan et Veras brillent pour leurs débuts

La Next Generation Team de Munich a parfaitement entamé son tournoi au plateau de l’Adidas Next Generation Tournament (ANGT), compétition U18 de l’EuroLeague. Les jeunes talents européens ont dominé la Virtus Bologne, s’imposant avec un impressionnant 101 à 43.

Parmi les joueurs en vue, le Français Dorian Rinaldo-Komlan (2,06 m, 17 ans) s’est particulièrement distingué. L’Espoir du Limoges CSP a affiché des statistiques impressionnantes : 19 points à 8/11 aux tirs, meilleure évaluation du match (23) en seulement 18 minutes et 38 secondes de jeu. Ce début tonitruant montre tout le potentiel du poste 4 limougeaud dans une compétition réputée pour révéler les futures stars européennes.

Autre Français à briller, Gabriel Veras (1,82 m, 17 ans), meneur d’Antibes, a démontré ses qualités d’organisateur et de défenseur. En 21 minutes, il a compilé 4 points, 7 passes décisives et 4 interceptions, contribuant à la maîtrise collective de son équipe.

Sous la houlette de Dogus Balbay, la Next Generation Team n’a laissé aucune chance à la Virtus Bologne, menant déjà 27-10 à l’issue du premier quart-temps. Cette domination s’est confirmée tout au long de la rencontre, témoignant de la qualité du groupe et de la profondeur de son effectif.

A century of points for the U18 Next Gen Team Munich who show their class on court! #NextGenEuroLeague I #adidasbasketball pic.twitter.com/x1MpAgxZ3H

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 17, 2025